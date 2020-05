schickt dereinen sehr milden, versöhnenden "Brief an die Deutschen" , in dem er zwar auf das Themaeingeht, aber nicht direkt auf die Kritik an seinen Äußerungen (eine Entschuldigung verlangt er aber nach wie vor). Er versucht eher, sein Denken zu erklären, dass derund Differenzen zu entkommen suche. Gelernt habe er das, als er nach dem Vergleich der Erfahrungen der Apartheid und des Rassismus in Amerika verstanden habe, dass sie zu unterschiedlich seien, um daraus eine Philosophie der "Blackness" zu entwickeln: "Unter diesen Umständen ist es geboten, die Suche nach der Möglichkeit einer mit dersolidarischen Menschheit mit neuem Schwung aufzunehmen. Ich versuche, diese Rückkehr zur Idee einer 'Menschenrasse' mit der Idee des Lebenden insgesamt zu verknüpfen, mit der Integration der unteilbaren Biosphäre. Dies ist der Sinn derin 'Politiques de l'inimitié' und anderen jüngeren Texten."377 internationale Künstler und Professoren erklären, nicht mehr ineintreten zu wollen, falls dortoder Wissenschaftler nicht erwünscht sind, melden die. Im Text der Erklärung heißt es: "Die Unterzeichner verpflichten sich, nicht in Jurys, Preiskomitees oder universitäre Einstellungsausschüsse in Deutschland einzutreten, wenn es 'klare Indikatoren gibt, dass ihre Entscheidungen ideologischer oderunterworfen" wird." Zu den Unterzeichnern gehört auch, neben vielen der üblichen Verdächtigen wie Judith Butler, Etienne Balibar, Noam Chomsky. Der volle Text findet sich hier Ähnlich wie gestern der mazedonische Schriftsteller unser Resümee ) ist auchder Ansicht, dassnicht bedeuten darf, sich zum Sklaven der Vergangenheit zu machen: "Mit dem Erinnern muss ein zusätzlicherverbunden sein, es muss ein aktives Erinnern stattfinden", schreibt er in der. "Übertragen auf die Erinnerung an den, bedeutet dies, dass der Erwerb von Wissen durch das Verstehenes uns ermöglicht, nicht Sklave einer Erinnerung zu sein, die wir nicht vergessen dürfen. Andernfalls wird es eine Rechtfertigung für undemokratische und militaristische Tendenzen bieten, welche Gegenwart und Zukunft sowohl der israelischen als auch der palästinensischen Gesellschaft ernsthaft gefährden."Im findet Kenan Malik die Vorstellung, diemit dem Coronavirus, ziemlich albern, um nicht zu sagen boshaft angesichts der vielen Toten. "Die Romantisierung des 'Natürlichen' ist, so der Religionswissenschaftler Alan Levinovitz,verwurzelt. Nur wer einen Lebensstil genießt, der ausreichend vor den Verwüstungen der Natur geschützt ist, hat die Lizenz, sie zu romantisieren. In Ländern mit robusten Gesundheitssystemen haben die Menschen, sich für eine natürliche Geburt oder alternative Medizin zu entscheiden oder Impfstoffe abzulehnen. In vielen Teilen der Welt, in denen die 'natürliche' Geburt für Frauen ein Zwang und keine Wahl ist, ist sowohl die Mütter- als auch die Säuglingssterblichkeitsrate erschreckend hoch. Es ist, die so viele im globalen Süden dazu verurteilt, sich auf die traditionelle Medizin zu verlassen oderzu leben."Außerdem: In der denkt der Philosophüber das Menschen- und Naturbild desnach.