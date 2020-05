Als der dänisch-palästinensische Dichtervor wenigen Jahren seinen ersten Gedichtband veröffentlichte, war das Aufsehen auch hierzulande groß. Die hierzulande veröffentlichten Nachrufe nach seinem überraschenden Tod vor kurzem (im Alter von gerade mal 24 Jahren) fielen dann allerdings doch eher knapp aus. Ein Gegengewicht dazu bietet dieser vonauf Deutsch veröffentlichte Essay von Christian Johannes Idskov, der Hassans Werk ausführlich würdigt. Hassans Gedichte waren "von einer an subjektzentrierte Lyrik erinnerndenangetrieben, die mit einem singenden, zornerfüllten Koranvokal und überraschenden, provokanten Bildfindungen das Einwanderermilieu mit sozialer Unterdrückung und patriarchaler Gewalt verkoppelte. ... Mit am Interessantesten an Yahya Hassan sind seine Versuche, sich immerzu von den Fesseln, die ihn gefangen nehmen wollten, loszureißen. Auf paradoxe Art ist er immer gewesen, was sich die liberale Gesellschafterträumt hat: Er hat gegen seinen sozialen Hintergrund und sein Erbe aufbegehrt, den kulturellen Verbindungen, die ihm bei Geburt mitgegeben wurden, ist er ausgewichen, ebenso hat er sich einer rücksichtslosen und unbedingten Neuerfindung hingegeben: ja, größtenteils, die wir aus der spätkapitalistischen Gesellschaft kennen." In derwürdigtden Dichter. Imhatten wir seinerzeit einige seiner Gedichte als Leseprobe veröffentlicht Wie schreibt man literarisch über eine? Dieser Herausforderung hat sichin ihrem Buch "Scham" hier eine Rezension im) gestellt. Klar war ihr dabei, erzählt sie im Gespräch mit der, dass die ästhetische Strategie der Weglassung und Leerstelle für sie nicht in Frage kam. Bei Recherchen ist sie "auf Foren gestoßen, in denen Frauen ihre Missbrauchserfahrungen schildern. Diese Frauen hatten so. Das war so explizit, ganz anders als das, was man in der Presse gelesen hat. In Zeitungen werden oft nur kleine Sätze oder einzelne Wörter aus den Originalberichten zitiert. Oft bleibt da von der eigentlichen Vergewaltigung, dem Missbrauch oder der Belästigung sprachlich kaum etwas übrig."In derzeigen sich die Grenzen vieler gängiger erzählerischer Stoffe und Strategien, schreibt Lars Weisbrod in der. Die Krisengewinnerin ist für ihn - nach Lektüre von Dietmar Daths großem Abriss "Niegeschichte" - die, die heute mehr denn je lebendig zu uns spricht und mit der Lebenswirklichkeit korrespondiert - einfach, weil sie nicht nur über das Denkbare, aber Unmögliche schreibt, sondern über das: "Sie ist keine Kunstform ausschließlich für die Mint-Fächer, die sich in Logikrätseln und Laserpistolen erschöpft. Entgegen allen Vorurteilen lässt sich auch entlang von Gesellschafts- und Geisteswissenschaften hervorragend fantastisch erzählen. Dass zum Beispiel die Fußball-Bundesliga einfach ausfällt, war auch undenkbar - möglich ist es trotzdem, wie wir nun wissen. Die Science-Fiction funktioniert, egal wo man sie anschließt, als ein, der unseren Verstand entlastet, wenn der an seine Grenzen stößt. Sie ist ein Beatmungsgerät fürs Denken."Weitere Artikel: Im sprechen Miriam Zeh undThekla Dannenberg ausführlich über die Gerichtsreportagen vonund. Paul Jandl erzählt in derdie Geschichte des- des echten wie der literarischen Figur. In der Langen Nacht des befassen sich Vera Teichmann und Harald Krewer mit der Dichterin . Die Tränen steigen Krimiautorin in die Augen, wenn sie die Tapferkeit und Solidarität sieht, mit der auf ihrem Kiezgerade zum Teil am Existenzminimum und schon jenseits davon der Coronakrise getrotzt wird: "Noch sind sie alle da", schreibt sie in der: "Aber in manchen Seelen und Existenzen wird es Stück für Stück dunkler.."Besprochen werden unter anderemim frühen 20. Jahrhundert verfasste Tagebücher ( SZ ),Thriller "Fallen und Sterben" ( Freitag ),"Nochmal Deutschboden" ( Berliner Zeitung ),Biografie über Freitag ),"Die Schauspielerin" ( Dlf Kultur ),"Technophoria" ( taz ) und"Die Bagage" (FAZ).