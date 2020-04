In der denkt Christiane Hütter darüber nach, was dem. Eine Welt um die Inszenierung herum zum Beispiel: "Wo? Gibt es eine Garderobe?? Einen Abendzettel? Wie spendet man? Ganz zu schweigen vom Ticketkauf. Beginn und Ende der Erfahrung,und auch die Wahl der Tools sind hier eben nicht per default definiert. Doch genau wie im physischen Raum möchte das Publikum gerne wissen, wozu es geladen ist! Neben der Erstellung der eigentlichen Inhalte und digitalen Formate bedarf es einer, mehr noch: einer kohärenten, gestalteten Welt drumherum. Neue Software oder Computerspiele beispielsweise bewerkstelligen dieses Onboarding oft mit einem Tutorial-(Level), eine an den Lernerfahrungen der Benutzer*innen in spe orientierte praktische, wie eben dieses Format zu benutzen ist- und zwar DAU-optimiert: Für die dümmsten anzunehmenden User. Denn wer am Anfang nicht einsteigen kann, bleibt sicher nicht."Ebenfalls in der- erstaunlicherweise das einzige Medium, das sich für die neuen Formen interessiert, die die Theater gerade ausprobieren - berichtet Sophie Diesselhorst vomdes Forced Entertainments im Rahmen ihrer Produktion "End Meeting For All": Das Stück "hat drei Folgen, die ohne Unterbrechungen und Nachbearbeitung aufgenommen, abergezeigt werden. Folge 2 kommt am 5., Folge 3 am 12. Mai. Die echte Live-Anmutung zur Zoom-Konferenz mit den Forced Entertainment-Performer*innen Robin Arthur, Tim Etchells, Richard Lowdon, Claire Marshall, Cathy Naden und Terry O'Connor besorgt also der, in dem die Zuschauer*innen sich um kurz vor neun zunächst gewaltig auf das bevorstehende Großereignis freuen und dasüber weite Strecken mehr gegen- als miteinander antretenden Performer*innen dann während des Streams noch verstärken, indem siezu den Geschehnissen in den einzelnen Fenstern stellen, die im unmoderierten Chat meistens unbeantwortet verhallen. Sowohl auf der Zoom-Bühne als auch nebenan im Publikum ist die Stimmung unkonzentriert, unterspannt - und mitunter."Weiteres: Im Interview mit demspricht die Schauspielerinüber Frauenklischees, ihren Hamlet und das Theater in der Krise. Die streamt noch bis heute 18 Uhr"König Ottokars Glück und Ende", inszeniert von, in einer Aufzeichnung vom Gastspiel des Wiener Volkstheaters beim Festival des deutschsprachigen Theaters in Prag. Und hier der große Online-Spielplan