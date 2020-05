Auf einmal ist sie weg, die, die in der ersten Phase von Corona herrschte, stellt der Wissenschaftsjournalistin derfest und vermisst schon jetzt die Zeit, als die Wissenschaft Argumente lieferte und in Talkshows aufgeklärt statt gestritten wurde: "Die Zahlen gehen zurück, die Krankenhäuser stehen leer, undIst das womöglich alles übertrieben? Diese Reaktion wird verstärkt durch ein bekanntes Paradoxon: Statt die Maßnahmen als Erfolg zu feiern und sich über den bislang glimpflichen Verlauf zu freuen, wächst die Kritik an den Experten. Ein Irrsinn: Würden wir die Feuerwehr abschaffen, nur weil es im vergangenen Jahr nicht gebrannt hat?hat begonnen, eine Phase gekennzeichnet von Widerstand, Wut und Anschuldigung. Zurichtete sich der Volkszorn gegen, heute erleben wir diese bemerkenswerte Wende der Politik im Verhältnis zur Wissenschaft."Im-Interview mit Judith von Sternburg beobachtet die Frankfurter Ethnologin und Museumsdirektorin, wie sich gerade Rituale und Gewohnheiten verändern, und etwa das Verhältnis von Nähe und Distanz neu austariert wird: "Diese Art von Ritualen verschiebt sich sonst auch, aber nicht so schnell. Daskann heute förmlich wirken, während Umarmungen und Küsschen in meiner Jugend noch als sehr übergriffig galten... Distanz wird man wieder eher als etwas Höfliches bewerten, als soziales Verhalten. Das kann man gut mit Asien vergleichen,. Man will das Gegenüber nicht überschütten, man verbeugt sich aus Entfernung, zeigt eine gewisse Demut."-----Michael Wuliger klopft in seiner Kolumne in dereinen Satz von- "Leben ist nie der höchste oder gar der einzige Wert einer Gesellschaft, und unserer schon gar nicht" - nachab und findet, dass es in ihm ziemlich unheimlich rumort: "Die aktuelle Diskussion über den richtigen Weg zur Eindämmung von Covid-19 ist nicht nur ein pragmatischer Streit um die besten praktischen Maßnahmen. Im Hintergrund steht auch unausgesprochen die Frage nach dem Wert des Lebens." In der erkennt Tobias Schulze vor allem mit Blickundaufankommt, mit der jemand über den Wert des Lebens nachdenkt, und fürchtet einen "selektiven Moralismus".Ebenfalls in der zeigt sich Tom Uhlig abgestoßen von den Sottisen der Unterhalterin, die scheinheilig frage, obantisemitisch sei, weil die Vorwürfe vor allem Juden träfen - Polanski, Allen, Weinstein, Epstein. Anstatt die Frage ernsthaft zu Ende zu denken, flöte sie in ihrer Nummer launig: "Am meisten enttäuscht es von den Juden, da haben wir immer gegen den Vorwurf gewettert, denen ginge es nur ums Geld, und jetzt plötzlich kommt raus, denen geht's wirklich nicht ums Geld, denen geht's um die Weiber, und deshalb brauchen sie das Geld."