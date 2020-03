In einer bewegenden Reportage berichtet Francesca Borri in deraus der norditalienischen Kleinstadt, wo die Menschen verzweifeln über das Schicksal ihrer alten Eltern. Ein Platz im Krankenhaus erscheint ihnen wie ein Sechser im Lotto: "35 Minuten musste Andrea Travelli auf die Ambulanz warten, eine Ewigkeit bei Notfällen. Travelli ist 60 Jahre alt, seit einer Woche hat er hohes Fieber und nichts als Paracetamol im Haus. 'Es hilft nicht', sagt sein Schwiegersohn und betont jedes Wort, damit ihm die Stimme nicht bricht, 'das Fieber geht nicht runter'. Denn es verhält sich, die das Virus haben und sich dann beeilen, per Facebook Videos ins Netz zu stellen, die zeigen, dass es sich bloß umzu handeln scheint, der sich mit etwas Milch und Honig behandeln lässt. 'Einen Kranken zu Hause zu haben ist eine Qual', sagt Travellis Schwiegersohn, ''."Im weist Jan Puhl darauf hin, dass diekaum eine andere Chance haben als sich abszuschotten, ihre Gesundheitssysteme sind noch weniger belastbar: "sind aus Ländern wie etwa Bulgarien oder Rumänien."In der geht Tobias Buck der Frage nach, warum inallem Anschein nach diedeutlich geringer ist als in anderen europäsichen Ländern. Buck erklärt sich das mit der offenbar doch recht: "According to Lothar Wieler, the president of the Robert Koch Institute, German laboratories are now conducting about 160.000 coronavirus tests every week - more than some European countries have carried out in total since the crisis started., which is conducting 15.000 tests a day and has been held up by virologists as an example to follow, appears to be testing less than Germany."In dernotiert Thomas Schmid Beobachtungen aus einem Europa, dem die Normalität abhanden gekommen ist. Der Nörgelbürger hält still. Dafür wächst ein Konflikt zwischen Jung und Alt herauf. Und: "Das Virus vertieft eine Spaltung, von der seit geraumer Zeit viel die Rede ist. Die, die es mit viel Virtuellem zu tun haben, arbeiten von zu Hause. Da Tomaten aber nicht im Netz wachsen und Päckchen wirklich transportiert werden müssen, geht es denen, die damit ihr Geld verdienen, schlechter.muss sich der Gefahr aussetzen, der Busfahrer ebenso wie die Kassiererin im Supermarkt. Das Virus akzentuiert: Es gibt die Glücklichen und die weniger Glücklichen. Und Unglückliche. Das ist, die auf der Tagesordnung bleiben sollte."