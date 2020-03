Martin Scholz unterhält sich in dermit, die auf Instagram Wohnungskonzerte gibt, um ihr Publikum aufzumuntern. Nebenbei macht sie auf die Krisensituation in denaufmerksam, die bisher leider noch nicht zu großerführte: "Ich verbinde es mit einem Spendenaufruf für die beidenundin Mailand, um Geld für sie einzuspielen. In beiden Krankenhäusern gibt es, keine Schutzkleidung mehr für Ärzte und medizinisches Personal. Die fehlenden Schutzmasken sind das größte Problem. Die Situation hier ist dramatisch. Ich habe zuletzt mit drei Ärzten aus diesen Kliniken telefoniert, ich kenne sie. Die, sie sind verzweifelt."Auf denkt der Politikwissenschaftlerüber sieben absehbarenach:"auf Big Data basierender" könnte das Land am Ende der Krise als Sieger dastehen lassen, glaubt er. Zudem werde das Coronavirus denstärken: "Das lässt sich jetzt schon an der Schließung der Grenzen zwischen den Ländern beobachten - und daran, dass sich jetzt jede Regierung in Europa auf ihre eigenen Bürger konzentriert. Unter normalen Umständen würden die EU-Mitgliedstaaten in ihren Gesundheitssystemen die Patientinnen und Patienten nicht nach Staatsangehörigkeit unterscheiden. Aber in dieser Krise ist es wahrscheinlich, dass siegegenüber anderen bevorzugen (hier geht es nicht um Einwanderer aus nicht EU-Ländern, sondern um Europäer mit einem EU-Pass). Das Coronavirus wird also den Nationalismus verstärken, wenn auch nicht den ethnischen Nationalismus. Um zu überleben, wird der Staat von den Bürgern verlangen,."Statt europäischer Solidarität beobachtet auch Martina Meister in der": "Diewerden jedenfalls so schnell nicht vergessen, dass von den deutschen und französischen Nachbarnkam, als das Coronavirus bei ihnen längst wütete. China hat jetzt Ärzte und Masken nach Italien eingeflogen." In der fragt Regina Kerner, warum diein Bezug auf die bestätigten Fälle in Italien so viel höher ist als anderswo."Hätten die Europäer frühzeitig gemeinsam auf die Bedrohung durch das Virus entschlossen reagiert, müssten sie nun ihr Heil nicht verzweifelt in dersuchen", sekundiert Daniel Brössler in der: "Europa ist zu einemund gegenseitiger Schuldzuweisungen geworden. Und das nicht erst während der jetzigen Pandemie. Die erbitterten Konflikte der Euro-Krise, der west-östliche Graben im Streit über Migration, Rechtsstaat und Demokratie - das alles hat der EU zugesetzt. So ist das Coronavirus in Europa auf diegestoßen, einen geschwächten Organismus."Tomas Pueyos Text "Coronavirus: Why You Must Act Now" beigilt als einer der seriösesten ausführlichen Texte, die dieund die Strategien dagegen beschreiben. Pueyo ist nicht Virologe und argumentiert mit mathematischen Modellen. In einem zweiten Text, "Coronavirus: The Hammer and the Dance" legt er den Unterschied zwischen der "" und der "" dar und erklärt, warum Regierungen vor letzterer zurückschrecken. Eine Unterdrückungsstrategie müsse sehr schnell mit eineroperieren. Und das ist schon das Gegenargument: "1. Diese erste Ausgangssperre wird, was den meisten Menschen nicht akzeptabel scheint. 2. Eine monatelange Ausgangssperre würde die. 3. Sie würde das Problem, denn sobald wir die Maßnahmen aufheben werden sich die Menschen zu Millionen anstecken und sterben."Weitere Artikel: Die Deutschen kaufen Klopapier, dieleeren die, diedeckten sich kurz vor Schließung der Coffeeshops nochmal mitein und was machen die Amerikaner, fragt Andrea Nüsse in einer Glosse im: "Von dort werden vor allem langegemeldet: Schnell noch eine neue Pistole, bevor nichts mehr geht. Weniger lustig ist natürlich, dass die Amerikaner offensichtlich glauben, diese bald zur Selbstverteidigung zu brauchen."