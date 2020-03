Immerhin hat das Museum noch auf: Social Distancing in Roy Anderssons Film "Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach" von 2014

Für existenzielle Einsamkeit im Kino ist der Schwede zuständig, der all seine Filme in einem Privatstudio im Keller seines eigenen Hauses dreht und im Anschluss einen Stock drüber fertigstellt. Seine meist als surreal-lakonisch eingeschätzten Filme sind mit einem Mal für weite Teile der in Zwangs-Home-Office verlegten Bevölkerung von stellt der frische Kracauer-Stipendiat Till Kadritzke im-Blog fest: In Anderssons Filmen "ist soziale Distanz kein Gebot in einer Ausnahmesituation, sondern. Seine Figuren halten generell Abstand, und falls es mal zu körperlichen Berührungen kommt,. ... Wie schnell abstrakte Bilder, die sich der Einsamkeit des Menschen nähern, jetzt fast wie Dokumentationen einer geradeerscheinen: 'Es ist plötzlich so leer hier', bemerkt ein Mann auf einem Bahnhof in 'Songs from the Second Floor'."Weiteres: In der schreibt Gerhard Midding über, der dieser Tage seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Dashat seinen dritten, zuvor Mitgliedern vorbehaltenen undfür die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und macht dort seit letztem Abend Kinoprogramm - um solidarische Spenden für die Filmkünstler wird gebeten. Außerdem hat der Grandfilm Verleih nochmal sein Onlineangebot erweitert - die Hälfte der Einnahmen kommtzugute. Für Wochenende empfehlen können wir Perlentaucher zum Beispiel"Die Maske" (ein mit "starkem Humor gesalzener, aber im Grunde ernster und intelligenter Film", schreibt Thierry Chervel) und' "Felicité" ("Alles ist Rausch, Fest, Musik", schreibt Thekla Dannenberg).Besprochen werdenauf bereitstehender Seuchenreißer "Virus" aus dem Jahr 1980, in dem sich laut Lukas Foerster "" entpuppt ( critic.de ),' Netflix-Film "Lost Girls" ( SZ ), die-Serie "The Plot Against America" ( Freitag ), die Serie "The Outsider" nach dem gleichnamigen Roman von(online nachgereicht von der FAZ ) und"Isadors Kinder", der 2019 einen Goldenen Löwen in Locarno gewann und nun coronakrisen-bedingt auf der Plattform Kino-On-Demand ausgewertet wird, mit der die Kinos über die Krise kommen wollen ( Artechock ).