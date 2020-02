Die unglaubliche Affäre Benjamin Griveaux hält Paris weiter in Atem. Der Macron nahestehende Politiker wurde von dem russischen Performance-Aktivisten Pjotr Pawlenski, seiner Freundin Alexandra de Taddeo und möglicherweise dem linksradikalen Autor und Anwalt Juan Branco in eine Falle gelockt, die zur Publikation von Masturbationsvideos und seinem Verzicht auf die Kandidatur für das Pariser Bürgermeisteramt führten. Für David Isaac Haziza in La Règle du Jeu markiert diese Affäre den endgültigen Kollaps der Intimsphäre, nicht nur im politischen Leben: "Intimität - und ohne sie gibt es keine Demokratie - wird vernichtet. In den letzten Jahrzehnten haben wir allmählich akzeptiert, dass die ehrwürdigen Barrieren, die früher als Grenze zwischen unseren beiden Leben, dem öffentlichen und dem privaten, dienten, zusammenbrechen, aus Rücksichtslosigkeit, aus Spaß an der Freude oder aus böswilligem Machiavellismus."



Der Rechercheservice bellingcat.com bringt neue stichhaltige Beweise, dass der tschetschenische Asylbewerber Zelimkhan Khangoshvili (auch Selimchan Changoschwili geschrieben) in Berlin vom russischen Geheimdienst FSB umgebracht wurde. "Diese Untersuchung stellt schlüssig fest, dass es der Hauptsicherheitsdienst des russischen Staates war, der das extraterritoriale Attentat von 2019 in der deutschen Hauptstadt geplant, vorbereitet und verübt hat. Alternative Hypothesen, die den Mord mit dem tschetschenischen Herrscher Ramsan Kadyrow oder gar mit einem persönlichen Rachefeldzug von abtrünnigen ehemaligen oder aktuellen Sicherheitsoffizieren in Verbindung bringen, können nun als unwahrscheinlich ausgeschlossen werden."



Der Berliner SPD-Politiker Raed Saleh hat durch einen Aufsatz in der Berliner Zeitung vor einigen Tagen heftige Reaktionen ausgelöst. Nach den Thüringer Ereignissen schrieb er dort: "Uneingeschränkt zur Demokratie und zum Grundgesetz stehen nur die Parteien der linken Mitte - nämlich SPD, Grüne und Linke." In der FAZ antwortet heute Markus Wehner, der vor allem die Linkspartei als Profiteur sieht und deren Begriff des "Antifaschismus" problematisiert. Die Linkspartei stilisiere sich "als die entschiedenste 'antifaschistische' Kraft... Die Linke erinnert dabei an 'den antifaschistischen Konsens nach 1945', der in Gefahr stehe. Dabei war dieser Konsens in der alten Bundesrepublik ein antinationalsozialistischer und antikommunistischer. Der 'Antifaschismus' der DDR hingegen war weitgehend ein Mythos."



Der Rechtsprofessor Christoph Schönberger sieht durch die Thüringer Ereignisse ebenfalls in der FAZ vor allem die "bundesdeutschen Stabilitätsmythen" dementiert. Stabilität sei die Sehnsucht aller deutschen Bundes- und Länderverfassungen: "Zwar sehen das Grundgesetz und die Länderverfassungen jeweils ein parlamentarisches Regierungssystem vor, in dem die Regierung vom Vertrauen des Parlaments abhängt. Aber sie wollen die Regierung doch zugleich so beständig wie möglich machen. Ihre Sorge gilt dem Parlament, ihre Liebe der Regierung."