Der Historiker macht inauf konfligierende und hybride Geschichtserzählungenund auf eine scheinbaraufmerksam. Dassbei den letzten Wahlen nicht noch stärker wurde, sei vor allem Wählern über 60, also Ossis zu verdanken. Dagegen "wurde die Entscheidung der Mitte-Rechts-Bewegung, an der Seite der AfD zu wählen, weitgehend von Personengetroffen. Sowohl die lokalen AfD- als auch die FDP-Führer sind in Westdeutschland geboren und aufgewachsen. Die Bemühungen aus der Thüringer CDU, Brücken zu Rechtsextremen zu bauen, wurden von, ebenfalls ursprünglich aus dem Westen, geleitet, dessen Verbindungen zur Neuen Rechten bis in die 1980er Jahre zurückreichen. Die Entscheidung der CDU, mit der AfD zu stimmen, wurde von- dem ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten von Thüringen (1992-2003), der zuvor Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war - verteidigt. Ein weiterer Schlüsselakteur des Debakels war der Rheinländer..."In der plädiert Sonja Zekri mit Blick auf die festgenommenen Mitglieder der rechtsextremen "." dafür, in unserer friedliebenden Gesellschaft" zu betrachten. Wo diese Kommunikation - die immerhin mit Verhaftung beantwortet wurde - hinführen soll, bleibt im konkreten Fall etwas vage: "Politische Gewalt kann entsetzliche Ausmaße annehmen, aber sie ist. Auch ein Völkermord ist mehr als nur ein Blutrausch. Nichts von alldem ist wünschenswert, und eine Erklärung ist keine Rechtfertigung. Aber die Aufdeckung rechtsextremer Terrorzellen, die politischen Vorstöße der AfD, die rhetorischen Grenzverschiebungen, die neue Sagbarkeit des bislang Unsagbaren erzwingen einen. Die Abscheu über politische Gewalt oder eine aggressive Politik mag schöne Gemeinschaftserlebnisse bringen. Als Mittel der Auseinandersetzung taugt sie nicht."Katharina Nocun unterhält sich aufmit Journalistin Karolin Schwarz, die sich intensiv mitbeschäftigt. Beim Attentäter von Halle findet sie den Begriff des "" angesichts des Grads der Vernetzung hinfällig: "Wir wissen noch ganz viele Dinge aus diesem Kontext zu Halle nicht. Und dann ist es in dem Fall auch ganz klar, dass esmit Attentaten und terroristischen Akten aus dem ganzen Jahr gab, von Christchurch über El Paso bis hin zu anderen Sachen. Auch in Halle gab es wieder ein Pamphlet und es gab einen Livestream, angelehnt an das was Brenton Tarrant Anfang des Jahres in Neuseeland gemacht hat. Es ist klar, dass Stephan B. sich da inspiriert gefühlt hat."Jürg Altwegg schildert in derdie chaotische Stimmung bei den, die für das Schicksal Emmanuel Macrons als Präsident sehr bedeutsam sind. Sie werden von derüberschattet. Benjamin Griveaux, der macronistische Kandidat, ist durch eine Sexvideo-Affäre als Kandidat gestürzt worden. Der Aktionskünstlerhat dafür offenbar seine Freundin Alexandra de Taddeo als Lockvogel eingesetzt. In die Affäre verwickelt ist der linksradikale Anwalt, Autor und Macron-Hasser, so Altwegg, und "die öffentliche Empörung in Frankreich gilt dieser Tage Juan Branco. Auch bei der Mehrzahl der Links- und Rechtsextremisten, die Macron hassen, herrscht die Ansicht vor, dass diezu schützen sei. Der Fanatiker Branco droht derweil mit weiteren Videos von Griveaux." In der kommentiert Joseph Hanimann die Affäre.Proteste gegendringen in die gleichgeschaltete türkische Presse nicht mehr durch, schreibt Bülent Mümay in seiner-Kolumne: "Erst diesorgten dafür, dass Millionen davon erfuhren. Es dauerte nicht lange, bis das Signal kam, dass auch diese Kanäle ausgetrocknet werden. 'Die sozialen Medien sind zu einem herrenlosen Haufen geworden, das können wir nicht erlauben', erklärte Erdogan letzte Woche. Am selben Tag wurde der Zugang zu Meldungen über eineim Wert von 50.000 Dollar blockiert."