Die"versagt gesellschaftlich", verrät die freie Markwirtschaft und dieund hängt an den "Rockschößen" der Politik, schreibt Thomas Schmid in der(und in seinem Blog ) mit Blick nach: "Wer einmal die Gelegenheit hatte, im Tross der Bundeskanzlerin nach China zu reisen, hat dafür guten Anschauungsunterricht bekommen. Die meisten der anwesenden deutschen Unternehmer, CEOs und Manager hingen begeistert an den Lippen des chinesischen Staatspräsidenten und stellten ausnahmslos sehr freundlich, sehr brav und mitunter auch fastFragen. Erkundigte man sich später nach dem Grund dieses ungewöhnlichen Verhaltens gegenüber dem Staatschef einer, bekam man freimütig Auskunft. Die Herren waren von derfasziniert. Und es gefiel ihnen ausnehmend, dass in China groß geplant und schnell gehandelt wird, dass Flughäfen und Industrieanlagen in Windeseile fertiggestellt werden können. Keine zeitraubenden Aushandlungsprozesse, keine Zivilgesellschaft, die sich einmischt."Bereits in der gestrigen stellte Martin Kamp - mit zaghafter Kritik - das voninzwischen für Unternehmen eingeführte(CSCS) vor: In einer Datenbank "werden sämtliche zu einem Unternehmen erhältlichen Angaben von so unterschiedlichen Behörden wie Finanzämtern, der Börsenaufsicht oder der Verkehrsüberwachung gesammelt und zusammengeführt. Mithilfe dieser Datenbank können die Behörden alle Aktivitäten der Firmen - so jedenfalls die Zielsetzung -. Algorithmen generieren sodann permanent ein Rating zum Verhalten des Unternehmens und entscheiden schließlich über allfällige Belohnungen oder Strafen. (...) Es ist eine permanente Überwachung und Bewertung, manche Beobachter sprechen von der."Spionage-Software, wie siemutmaßlich auf' Handy installieren ließ, ist auch auf den Handys von, Menschenrechtsanwälten undentdeckt worden, schreibt Georg Mascolo in derund fordert : "Weder die Entwicklung noch ihr Verkauf gehören in private Hände. In einem ersten Schritt braucht es eine strikte Aufsicht über diese. Wer seine Technik verkauft, um Dissidenten oder auch Jeff Bezos abzuhören, muss dieund strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Zudem darf nicht mehr zugelassen werden, dass diese Firmen gezielt ehemalige Geheimdienstler anheuern, die ihr Metier etwa beim amerikanischen Auslandsgeheimdienst NSA gelernt haben. Letztlich aber gehört ein so riskantes Geschäft sowieso nicht in die Hände von."