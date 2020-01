ist durch vierzig Tage Streik blockiert. Der Politikwissenschaftlerbeschreibt das Land im Gespräch mit Gero von Randow von derals. Er zählt auf: "Die Spaltung in Metropolen und Umland, und innerhalb der Metropolen in gute und schlechte Gegenden. Die Spaltung zwischen denjenigen, die der Einwanderung entstammen, und den Alteingesessenen. Zwischen jenen, die auf der Globalisierungswelle surfen, und den anderen, die sich darin untergehen sehen. Das sind, übereinandergelegt, und es ergeben sich daraus Inseln, die jede für sich existieren. Verschwunden ist die, nach der sich das Land organisiert hatte: der althergebrachte Gegensatz zwischen den katholischen Milieus, die politisch konservativ waren, und dem Block des linken Republikanismus, dessen Kern über lange Zeit kommunistisch geprägt war."Irgendwie versuchen die Abgeordneten aller Parteien ja,zu verkleinern. Schon jetzt sitzen wegen der Notwendigkeit, durch Ausgleichsmandate gegenüber Direktmandaten die Proportionalität zu wahren,im Reichstagsgebäude. Aber es gibt widerstreitende Interessen der Parteien, die nach den nächsten Wahlen zu einem Parlament vonführen könnten. "Die Situation ist einigermaßen verfahren", berichten Patricia Hecht und Ulrich Schulte in der. "Aber der Druck auf alle Beteiligten ist groß. Es ist vorhersehbar, dassein Scheitern der Reform als Versagen der angeblichen Systemparteien geißeln würde. Und die Zeit drängt. Im Frühjahr beginnen die Parteien mit dem Prozess der Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl 2021. Wenn man Wahlkreise neu zuschneiden wollte, wie es Grüne, FDP und Linke fordern, müsste man das entsprechende Gesetz rasch beschließen." Und die AfD würde doppelt profitieren: Bei einem Scheitern der Reform und einem Ergebnis von 20 Prozent käme sie in einem Bundestag mit 800 Sitzen aufEuropa muss vereint gegenauftreten, der mit seinenzum Hitler-Stalin-Pakt versucht,eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zuzuschieben (Unsere Resümees ), fordern die polnischen Journalisten Piotr Kozanecki und Bartosz Weglarczyk in der. Sie stellen klar: Aus den veröffentlichten Dokumenten haben die Russen "auf Facebook einen einzigen Satz veröffentlicht, dass in Warschau nach dem Gettoaufstand die Untergrundheimatarmee (AK) 'diehat, die die Deutschen nicht zu vernichten vermochten'. Die Nachrichtenagenturnahm diesen Satz auf, und er ging in die Welt. Schnell stellte sich heraus, dass es sich nicht um die AK handelte, sondern um eine Organisation namens KB AK. Der Unterschied zwischen den Abkürzungen ist folgender: AK war die größte, die im Sommer 1944 390.000 Soldaten zählte. KB AK war eine Organisation am Rande der AK mit maximal tausend Personen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des von den Russen zitierten Dokuments war sie bereits von der Heimatarmee getrennt und derunterstellt."Weiteres:Im empfiehlt Rolf Brockschmidt die Ausstellung "Der Freiwillige.und die Unterwanderung von Auschwitz" im Berliner Pilecki-Institut, die denporträtiert, der 1940 freiwillig ins Konzentrationslager nachging, um sich ein Bild der Zustände zu verschaffen und einenzu organisieren.bleibt in dertrotz des nationalen ukrainischen Befreiungskampfes ein "politisches Randphänomen", schreibt der Osteuropa-Experte Andreas Umland in der