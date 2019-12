In Hamburg gibt es seit einigen Jahren einen "". Schüler aller Konfessionen werden gemeinsam unterrichtet. Aber nun stellt sich - offenbar besonders auf Druck der Katholischen Kirche - heraus, das eine "religionsgemeinschaftliche Beauftragung" vorliegen soll, das heißt, dass die Lehrer auf jeden Fallund einer Religionsgemeinschaft angehören müssen, berichtet Kaija Kutter in der: "Was da nun 'sichergestellt' ist, hat für 2.000 bis 3.000 Lehrer in Hamburg und Schleswig-Holstein große Bedeutung. So hoch ist laut Nordkirche die Zahl derer, die' unterrichten. Und für die, (wie auch für Religionslehrer, die schon im Schuldienst sind), wurde bisher nicht überprüft, ob sie in der Kirche sind. 'Das war nicht Bestandteil der Akten', sagt der frühere Schulleiter und SPD-Politiker Gerhard Lein." Lehrern, die nicht in einer Kirche sind, werden nun "" angeboten, wo sie dann einfach in eine Kirche ihrer Wahl eintreten dürfen. Aber ob das der richtige Weg ist, dem Mitgliederschwund in der katholischen Kirche zu begegnen?Auch in(in Nordirland, Wales und Schottland ist das wieder anders) ist die Kirche - in diesem Fall die Anglikanische - überproportional einflussreich. Zwar bezeichnet sich kaum noch ein Brite als fromm. Aber diehat nach wie vor einen großen Einfluss auf die Politik, schreibt Otto English bei. Die automatisch entsandten Abgeordneten im House of Lords und der riesige Grundbesitz der Kirche sind da nur Aspekte. Auch gesellschaftlich ist der Einfluss stark: "Selbst wenn Ihr Kind auf einegeht, gibt es kein Entkommen vor Gott. Dervon 1998 besteht darauf, dass 'jeder Schüler, der eine Gemeinde, eine Stiftung oder eine freiwillige Schule besucht, jeden Tag an einemteilnehmen soll. Dieser soll 'weitgehend christlicher' Natur sein. So sind die Kinder einer der am wenigsten religiösen Nation der Erde immer noch jeden Tag einem Akt der kollektiven Gottesdienstpflicht unterworfen, unabhängig vom Glauben ihrer Eltern."