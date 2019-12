Laberverblödeten Kulturvollzeitstädter oder metafiktiven Krankheitsvermarkter? Thomas Melles "Ode" am Deutschen Theater

Hans Abrahamsens "Schneekönigin" an der Bayerischen Staatsoper. Foto: Wilfried Hösl

Schön wild und unordentlich findet Sophie Diesselhorstwütende "Ode" am Deutschen Theater, die weniger ein Stück ist als eine: "Die Stärke von 'Ode' liegt nicht in der Analyse und auch nicht in der sperrigen lehrstückartigen Konstruktion. Die Stärke des Texts liegt in seiner Freiheit, Anlauf zu nehmen zu, in denen aller Konfliktist. In denen in alle Richtungen ausgeteilt wird, an die "transnationalen Gauleiternazis", die 'youtubeverblödeten Neoneunazis', an die 'selbstgerechten Dümmlichkeitstwitterer', die 'durchfinanzierten Arztsohnsekttrinker', die '', und Melle disst sich en passant auch selbst, wenn er die metafiktiven Krankheitsvermarkter in die Liste aufnimmt." Auch in derkonnte Simon Strauß tief durchatmen: "Plötzliche Windströmung durchs stickige Zimmer, in dem die Diskurswächter sitzen und auf ihren Fingernägeln kauen. Ein bisschen."In München hat Andreas Kriegenburg mit seiner Inszenierung vonOper "The Snow Queen" nach dem Märchen vondie Kritiker nicht sonderlich begeistern können. In der hadert Reinhard Brembeck mit der Verlegung der Märchenhandlung in die Psychiatrie, wo sich wiederum der Plot - junge Frau rettet ihren Geliebten aus den Klauen der Schneekönigin - dann recht realistisch abspielte: "Abrahamsen misstraut zutiefst den Verlockungen der Bühne. Was soll auch der Schneefall auf der Bühne, wenn es sowieso ständig aus dem Orchester heraus schneit? Sichvorzustellen, kann eine reizvolle Utopie sein. Sängerinnen, die Blumen spielen, oder- das ist selbst in München ein bisschen läppisch. Opern und Realismus gehen grundsätzlich immer nur eine knirschende Beziehung ein. Diese 'Schneekönigin' jedoch wird durch den Realismus kleingerechnet, die im Handumdrehen schmilzt." In derbleibt Laszlo Molnar kalt. In der betont Wolf-Dieter Peter allerdings die große Leistung derWeiteres: In der unterhält sich Nina Hoffmann mit, "Agentin für Diversität" am Staatstheater Hannover. In der meldet Ulrich Seidler für das kommende Jahrfür SchauspielerInnen. In dergratuliert Gerhard Stadelmaier dem Regisseurzum Neunzigsten und feiert ihn als "Grandseigneur der".Besprochen werden Peter Lichts-Überschwreibung "Der eingebildete Kranke" am Münchner Residenztheater (die Claudia Bauer als "wilde, schräge, schnelle Schussfahrt" inszenierte, wie sich Nachtkritiker Christian Muggenthaler freut, SZ ),Publikumsschlager "Gott des Gemetzels" in Heidelberg (den FR -Kritikerin als "unfreundlich, aber licht" beschreibt), das Solo "Souls in the Sea" des Butho-Tänzersim Frankfurter Gallus-Theater ( FR ),"Großer Diktator" am Theater Bern ( NZZ ) und' Endzeitoper "Dies Irae" im Burgtheater (die Standard -Kritiker Ronald Pohl "sterbenslangweilig" fand).