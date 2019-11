Vor zwanzig Jahre hat derdie Scharia eingeführt, erinnert Katrin Gänsler in der, und zwar begleitet von furchtbaren Massakern, die bis zudas Leben kosteten. Die Muslime applaudierten damals noch: "Sie hofften, dass der Staat seiner Fürsorgepflicht für Arme nachkommt, Korruption eingedämmt, das Bildungs- und Gesundheitssystem verbessert wird. Kurzum: Es sollte wieder mehrin die Gesellschaft einziehen. Davon ist 20 Jahre später nichts zu spüren. Der Norden Nigerias, wo die Mehrheit der Bevölkerung dem Islam angehört, ist in vielerlei Hinsicht Nigerias. Nirgendwo sonst gehen Kinderwie dort; im Schnitt gerade einmal vier Jahre, - drei weniger als im Landesdurchschnitt. Nirgendwo sonst ist die Ungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern so groß, nirgendwo die Armutsrate höher. Gouverneur Yerima heiratete indes eine 13-Jährige aus Ägypten und begründete das ebenfalls mit der Scharia."Für dieberichtet Slavoj Zizek von seinem Besuch im Juli beiim Gefängnis, bei dem die beiden offenbar kein Wort miteinander wechselten, zumindest verrät Zizek nichts darüber. Stattdessen warnt er eindringlich und über Umwege davor, den Wikileaks-Gründer an die. Aber: "Allem Anschein nach ist Großbritannien den USA gegenüber unterwürfiger als Hongkong China gegenüber: Die Regierung Großbritanniens sieht kein Problem darin, jemanden, dem eine politische Straftat vorgeworfen wird, an die USA auszuliefern. Dabei ist Chinas Forderung sogar berechtigter, weil Hongkong letztlich ein Teil von China ist - die Formel lautet hier 'ein Land, zwei Systeme'. Offenbar ist die Beziehung zwischen Großbritannien und den USA jedoch '' (das amerikanische natürlich). Der Brexit wird als Mittel zur Bewahrung britischer Souveränität beworben, und jetzt können wir, apropos Assange, schon sehen, worauf diese Souveränität hinausläuft - eine Unterwerfung unter dieder USA."Eine bizarre Geschichte schickt dedurch den Äther: Demnach hat die amerikanische Einwanderungsbehörde ICE einegeschaffen, mehreren hundert ausländischen Studenten 12.000 Dollar Gebühren im Jahr abgeknüpft und sie dann auch noch verhaftet und abgeschoben: Sie hätten wissen müssen, dass dies ein unsauberes Geschäft sei! Und für Wallungen sorgt auch ein Bericht von, demzufolge, dem amerikanischen EU-Botschafter und Zeugen im Impeachment-Vorverfahren gegen Trump, von mehreren Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen wird.

Intrateinst mit seinem verheerenden Verpisst-Euch-Tag gegen das politische Establishment die populistische Welle in Italien los, jetzt, glaubt der, könnte die Hauptstadt der einst roten Emilia-Romagna mit ihrerTrendsetterin in anderer Hinsicht werden (über die Sardinen berichtete gestern auch die, unser Resümee ): "Ist das vielleicht der erste populäre Aufstand gegen den rechten Populismus? Bewegungen kommen und gehen, gerade in Zeiten der Sozialen Medien. Einzigartig an dieser Bewegung ist jedoch das Register, in dem sie ihre Botschaft verbreitet. Transparente und andere Zeichen politischer Zugehörigkeit sind von den Demonstrationen verbannt, um möglichst viele Menschen einzubinden. Das Hauptziel der Kundgebungen ist, Werte wiein der Öffentlichkeit hochzuhalten. Teilnehmer sind aufgefordert, wüste Attacken eher zu ignorieren als mit gleicher Münze heimzuzahlen, in den Sozialen Medien oder in persona. Eine Facebook-Seite der Sardinen erklärt in Richtung Matteo Salvini: 'Jahrelang haben Sie Lügen und Hass über uns ausgeschüttet.' Auf den Plätzen wird dagegen wieder gesungen, oft die alte Partisanenhymne."

Vor zwei Wochen wurde der Passauer SPD-Bundestagsabgeordnete und Juristzum Gründungsdirektor für denernannt. Ausgeschrieben war eine Stelle für eine "international bekannte, wissenschaftlich renommierte" Person, ein(e) MuseumsdirektorIn oder ein(e) ArchitektIn, schreibt Jörg Häntzschel in derkommt nicht nur vom Bund Deutscher Architekten, sondern auch in Form eines offenen Briefes , den unter anderem Architekten, Museumsleiter und Wissenschaftler wieoderunterschrieben haben, so Häntzschel weiter. Und: "Fragen nach Pronolds Qualifikation konnte in den letzten Tagen keiner der Verantwortlichen plausibel beantworten. In der Pressemeldung zur Entscheidung hatte Baustaatssekretärin Anne Katrin Bohle erklärt, für Pronold sei die Bauakademie eben eine ''. Für weitere Auskünfte stand sie nicht zur Verfügung."Im-Gespräch von Häntzschel mit der pikanten Tatsache konfrontiert, dass Pronold zuvordes Programmwettbewerbs war und sich bei seiner Bewerbung aus dem Ideenfundus der Architekten bedienen konnte, winkt, die einzige Architektin, die mit über die Besetzung der Stelle entschied, ab: "Das ist für mich kein Ausschlusskriterium. Die Ergebnisse des Wettbewerbs waren öffentlich. Dass er sich mit dieser Thematik schon intensiv auseinandergesetzt hat, qualifiziert ihn in meinen Augen eher."Weiters: Die druckt einen Artikel von, erstmals 1949 in der "" erschienen, in dem die Schriftstellerin für eineohne jede staatliche Einmischung plädierte: "Je offizieller das Gremium ist, das von ihm eingesetzt wurde, um die Werke des Geistes zu prüfen oder zu prämieren, desto gewisser wird auch der Geist nach dem Bild und Gleichnis des Staates geformt werden und endlich sein Abklatsch werden." Ebenfalls in der kommentiert der Philosophden Text.

Vor fünfzig Jahren erschoss das FBI in Chicago den Black Pantherunter etwas ungeklärten Umständen, zur Beerdigung kamen 5.000 Menschen und prangerten die Gewaltexzesse der Polizei an. Es mag sein, dass Hampton nicht im Schusswechsel getötet wurde, sondern regelrecht hingerichtet wurde, meint der Historiker Manfred Berg in der, warnt aber dennoch vor einer: "Panther wurden Opfer illegaler Polizeiaktionen, so wie Fred Hampton, aber sie suchten auch die Konfrontation mit denund attackierten Polizisten aus dem Hinterhalt. Mutmaßliche Spitzel und Verräter wurden, persönliche und ideologische Fehden mit der Waffe ausgetragen. Auch wohlwollende Historiker haben den abgehobenen ideologischen Dogmatismus und diktatorischen Führungsstil der Panther kritisiert.trugen ebenso sehr zum Niedergang der Partei bei wie das FBI. Völlig gescheitert sind die Black Panthers dennoch nicht. Einige Veteranen fanden den Weg in die etablierte Politik. Bobby Rush, ein Mitstreiter Fred Hamptons, vertritt seit 1993 einen Chicagoer Wahlbezirk im US-Repräsentantenhaus und brachte dem jungen Barack Obama 2000 eine krachende Niederlage bei, als dieser ihm sein Mandat streitig machen wollte."In der Zeit derwanderten überhaupt keine Völker, lernt -Kritiker Arno Widmann im neu gestalteten Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle: Meist zogendurch das Römische Reich, auf der Suche nach Leuten, die sie finanzierten. Überhaupt findet er einen Besuch dort sehr lohnenswert: "Die für die heutige Debatte interessanteste Information der Ausstellung ist, dass nicht die Völkerwanderungen diedes Römischen Reiches waren, sondern dass der ihnen voranging. Derwar spätestens seit den Bürgerkriegstagen der späten Republik ein innerrömisches Konzept. Das Kaisertum, das davor schützen sollte, vergrößerte eher noch den Hunger auf den Besitz des Imperium Romanum. In diesen Kämpfen wurde das Römische Reich so weit zerrissen, dass die 'Barbaren', die zunächst sich hatten integrieren wollen in die römische Welt, dazu übergingen, auch nach Teilen von ihr zu schnappen. Derwar von den römischen Bürgern selbst betrieben worden, lange bevor es von außen 'erobert' werden konnte."

Gesellschaft

Die Zahl der Verkehrtoten in Deutschland ist drastisch gesunken, von 21.000 im Jahr 1970 etwa auf heute 3.300. Das ist nicht unbedingt nur das Verdienst der Autoindustrie, stellt Edo Reents in der FAZ klar, sondern auch schärferer Gesetze. Jetzt kann Raserei im Stadtverkehr als Mord gewertet werden, wenn dabei Menschen ums Leben kommen: "Was bedeutete das, sollte sich eine solche Einschätzung häufen, für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stellenwert des Autos - der Deutschen liebstes Kind ein Mörder beziehungsweise eine Mordwaffe? Wird es hier, analog zu Amerika, das sich über den Schusswaffengebrauch regelmäßig die Haare rauft, ohne dass sich etwas änderte, dann bald Diskussionen geben: Autofahren als deutscher Freiheitsmythos? Warum lässt man es immer noch zu, dass jeder Bürger so leicht an ein Auto kommt?"



Der Mietendeckel wird nicht die Lösung gegen knappen Wohnraum und explodierende Mieten bringen, glaubt der Zukunftsforscher Daniel Dettling in der Welt. Immer mehr Singles und Senioren leben in den Städten, junge Familien verlassen die Stadt in Richtung Umland. Dettling plädiert für "vernetztes Wohnen": "'Tiny Living' setzt auf nachhaltiges, flexibles Wohnen in kleineren Räumen. In Großstädten wie Hannover entstehen bereits Ökodörfer von mehreren Hundert Einheiten, und man setzt dabei auf drei Zielgruppen: 'Junge Radikale', die reduziert leben wollen. Senioren, die Einsamkeit oder Altersarmut vermeiden wollen, und die mittlere Generation, die auf der Suche nach einer neuen Balance von Selbstbestimmung und Gemeinschaft ist."