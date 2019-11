Bild: Josef Albers, Stillleben, Kleine schwarze Maske, um 1914, Aquarell und Tempera auf Papier, Privatsammlung, © The Josef and Anni Albers Foundation, VG Bild-Kunst, Bonn / Foto: Anne Pöhlmann

Bevorins Bauhaus eintrat, wandelte er auf den Spuren von, lernt Patrick Bahners in dernicht nur in der Bottroper Ausstellung "Der junge Josef Albers", sondern auch in der neuen Albers-Biografie des englischen Kunstkritikers, der dort Parallelen zwischen Van Goghs Zeichnung "Brücke von Langlois" und Albers' Linolschnitt "Sandgrube I" von 1916 nachweist: "In einer breiten Kurve fressen sich die Spuren derdurch das Land, wie ein Strom - oder genau besehen wie der Kanal La Roubine du Roi bei Arles auf dem Gemälde van Goghs, das 1914 bei Cassirer ausgestellt war. In verschiedenen Medien, auch in Zeichnungen und Holzschnitten, hat Albers den 'Abbau von Formsand in Bottrop' dokumentiert. Im großen Leinwandgemälde einer 'Sandgrube mit Hütte' interagieren die Farben. Die Aussparungen zwischen den gelbbraunen Massen gliedern das Sandgebirge, und das winzige Parallelogramm des blauen Hüttendaches fungiert als: In dieser Flächenmalerei werden Nachbarschaften wichtiger als Hintergründe."In derkann sich Catrin Lorch bei der Ausstellung zumim Museum Turner Contemporary in Margate noch nicht ganz entscheiden, wem sie die Auszeichnung mehr gönnt: Dem Jordanier, der im Auftrag von Amnesty International und in Zusammenarbeit mit Forensic Architecture Überlebendeund Folter nach ihren akustischen Erinnerungen befragte - oder doch dem Kolumbianer, der lebensgroße Pappmaché-Puppen in "zerschlissenen Kleidern" drapiert hat, um auf das Schicksal vonaufmerksam zu machen: "Obwohl die 'Effigies' so handgebastelt aussehen wie die Puppen, die man in Kolumbien an Neujahr traditionellerweise abfackelt, behandelt der Bildhauer Oscar Murillo sie anders als Skulpturen, respektvoller, menschlicher. Die 'Effigies' dürfen nicht verpackt oder verschifft werden wie Kunstwerke. Sie reisten mit dem Zug aus dem Londoner Atelier an,und holten die kleine Truppe am Bahnhof mit Rollstühlen ab, die sie über die Promenade ins Museum schoben."Im braucht Rüdiger Schaper nur wenige Sätze, um einen Haken vomzur Debatte umzu schlagen: Der Verlust trifft uns alle hart, meint er; aber: "Wie aber, und das könnte eine Lehre aus dem Dresdner Drama sein, empfinden Menschen in ehemaligen deutschen oder französischen Kolonien, deren kulturelles Erbe großräumig gestohlen und in ferne Länder verbracht wurde?, versteht man die Demütigung besser. Der Unterschied zu heutigen Museumsdiebstählen aber ist makaber genug: Der koloniale Kunstraub damals landete zumeist in unseren Museen, er existiert noch und wird bewahrt. Diese Objekte und Werte können zurückgegeben werden."hat derweil eine Sicherheitskonferenz mit Museumsvertretern einberufen, meldet dermit. Im Aufmacher des-Feuilletons resümieren Hanno Rauterberg und Martin Machowecz noch einmal alle Details zum Raub.Weiteres: Anlässlich der Ausstellung im Kölner Museum Ludwig erinnert Steffen Siegel in deran die Bedeutung der Fotografin: "Bereits 1930 hatte Walter Gropius sein Buch 'Bauhausbauten in Dessau' mit ihren Aufnahmen illustriert; und spätestens seit der 1938 von Gropius am New Yorker Museum of Modern Art kuratierten Ausstellung werden ihre Bilder immer wieder gedruckt. Doch blieb und bleibt dabei nicht nur ihre Autorschaft meist unerwähnt - einzig auf dem Weg mehrjährigerkonnte sie Gropius dazu bewegen, wenigstens einen Teil des wertvollen Negativarchivs nach dem Krieg an die Fotografin zurückzugeben."