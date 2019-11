Nach einer offenbar dramatischen Nachtsitzung seines Kabinetts hat Maltas Premierministernicht nur seinen, sondern auch Straffreiheit für den inhaftierten Geschäftsmann berichtet der. Fenech soll hinter dem Mord an der Journalistinstehen und verschiedenen Berichten zufolge 150.000 oderdafür gezahlt haben. Allerdings belastet er Muscats Stabschefals wahren Drahtzieher des Mordkomplotts, will aberBeweise vorlegen. Ein Report von zeigt , wiedie maltesische Regierung diese den verschiedenen Beteiligten bisher gewährte. Die weiß , dass Schembri freigelassen wurde.Statt selbst zurückzutreten, entscheidet Maltas selbststehender Premierministerim Fall von Daphne Galizia darüber, wer straffrei davonkommt und ruft zu einerauf, schreibt Tim Röhn fassungslos in der. Er fordert die EU auf, sich einzuschalten: ", das haben die vergangenen Tage gezeigt. Das ist eine. Es liegt nun an den EU-Institutionen, die die Mängel in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit auf Malta viel zu lange ignoriert haben, etwas zu tun."Das Hochwasser und seine 33 Millionen Touristen wirdnicht so schnell loswerden, vielleicht aber die Bevormundung durch das Festland: In dereuphorisiert auf das Referendum, bei dem die Venezianer über ihre kommunalpolitischeentscheiden werden: "Nur die wenigsten wissen, dass Venedig über keine eigene Stadtverwaltung verfügt, sondern mit dem Festlandwurde.noch, einschließlich aller anderen Inselbewohner leben 79.000 Menschen auf dem Wasser,. Wenn der Bürgermeister von Venedig gewählt wird, wählen ihn nicht die Venezianer, sondern die Festlandsbewohner, die in Mestre, Marghera, Favaro, Campalto, Chirignago-Zelarino wohnen... Warum zum Teufel wird aber an dieser Zwangsehe festgehalten? Es ist offensichtlich: Wären Venedig und Mestre autonome Gemeinden, könnten die Wähler ihre Politiker besser kontrollieren. Venedig könnte bei der Europäischen Union, der der Stadt aufgrund der Insellage zustünde, nicht aber, wenn es zusammen mit dem Festland regiert wird. Mestre würde weniger Steuern bezahlen, könnte ein eigenes Wirtschaftskonzept entwickeln und Gelder bei der Region Veneto beantragen, die ihmnicht zustehen." Auch wirft vor der Abstimmung einen Blick auf die Lagune.Im-Interview mit Stephan Templ sprechen die beiden tschechischen Schriftstellerundüber dievor dreißig Jahren, die mitteleuropäische Seele und die neuen Spaltungen in ihrem Land, aber auch im Kontinent. Rudiš etwa fürchtet, dass Tschechien für den Westen wieder echter Osten ist: "Ist es die Ostalgie, oder sind die Populisten dafür verantwortlich, die bei uns Putin, Russland und China verehren und über Brüssel und Angela Merkel schimpfen?kommen mit der Geschichte vor und nach dem Weltkrieg sowie nach der Wende nicht klar. Die Menschen in der ehemaligen DDR haben mit uns sicher mehr Gemeinsamkeiten als mit einem Rheinländer. Hängt das nur mit derzusammen? Ich weiß es nicht." Und Mann: "Ich sehe auch, dass es einin den Seelen der Mitteleuropäer gibt, etwas Düsteres, eine permanente destruktive Unzufriedenheit, eine sich immer neu formierende Stimmung: Man müsste jetzt mal wieder alles zerschlagen und dann würde es noch besser werden."