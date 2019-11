Für größten Aufruhr hat der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis gesorgt, als er gestern in der Times hinter einer Bezahlschranke erklärte, Labour-Chef Jeremy Corbyn sei wegen seines Umgang mit dem Antisemitismus in der Partei, nicht geeignet, Premierminister zu werden. In einem Interview mit der BBC hat sich Corbyn dazu geäußert, aber eine Entschuldigung abgelehnt. Im Guardian beschreibt die Autorin Rachel Shabi, wie ausgegrenzt und entfremdet sich jüdische Linke von Labour fühlen, wirft Mirvis aber trotzdem vor, sich unzulässig in den Wahlkampf eingeschaltet zu haben: "Es geht nicht darum, von Labours Versagen abzulenken oder so zu tun, als könnten die von linken Spinnern verbreiteten antisemitische Verschwörungstheorien entschuldigt werden mit dem Herrenmenschendenken weißer Rechter - es geht um Einschätzung und Kontext. Die Menschen kalibrieren ihre politische Einstellung gemäß ihrem eigenen moralischen und ideologischen Kompass - zusammen mit Lebenserfahrung, politischer Präferenz, Hoffnungen und Erwartungen. Es ist schockierend, britischen Juden, die sich ihre Entscheidung bei dieser Wahl nicht leichtmachen, zu erklären, dass sie ihre Prioritäten nicht korrekt setzen. Unangebracht ist auch die Unterstellung, Unterstützung für Corbyn zeuge von moralischem Versagen. Millionen von Menschen in Britannien werden bei dieser Wahl aus unterschiedlichsten Gründen für Labour stimmen. Sie können nicht alle abgetan werden, als wären ihnen Vorurteile egal."



Die Ermordung der Journalistin Daphne Caruana Galizia stürzt die Regierung von Malta jetzt doch noch in die Krise. Die SZ berichtet, dass Keith Schembri zurücktreten musste, der Stabschef des Pemierminister Joseph Muscat, sowie der Tourismusminister Konrad Mizzi. Galizia hatte noch am Tag ihrer Ermordung über Schembris Briefkastenfirmen in Panama berichtet: "Aus den Panama Papers ging dann hervor, dass diese Briefkastenfirmen monatlich 150.000 US-Dollar bekommen sollten - von einer in Dubai registrierten Firma namens 17 Black Limited. Diese wiederum gehörte Yorgen Fenech. Der maltesische Geschäftsmann war gleichzeitig Mitglied im Verwaltungsrat eines Konsortiums, das 2013 den Zuschlag für ein 450 Millionen Euro schweres Kraftwerksprojekt bekommen hatte. Dies nährte den Verdacht, dass über Fenechs Firma 17 Black Schmiergeld an Schembri und Mizzi für den Kraftwerksdeal geleitet werden sollte. Vergangene Woche war Fenech festgenommen worden, als er versuchte, im Morgengrauen mit seiner Yacht Malta zu verlassen."



Mit einer gewissen Zärtlichkeit berichtet Michael Braun in der taz von einer neuen italienischen Protestbewegung gegen Matteo Salvini und seine rechtsradikale Lega - den Sardinen, die sich mit der Intelligenz des Schwarms in Italien ausbreitet: "Tausende Menschen drängen sich am frühen Abend in Rimini, gleich hinter dem alten Fischmarkt, auf dem Rathausplatz, und viele haben sich mit Sardinen ausgerüstet: aus Papier in Klarsichthülle, aus Pappe, aus Holz, mal in den Regenbogenfarben bemalt, mal in den Farben der EU. Und immer wieder ist auf den Fischen zu lesen, 'Rimini beißt nicht an', oder auch 'Rimini non si Lega' - Rimini lässt sich nicht fesseln."



In ihrem neuen Buch "Das Licht, das erlosch" erklären die Politikwissenschaftler Ivan Krastev und Stephen Holmes, weshalb sich der Liberalismus aufgrund westlicher Arroganz in Mittel- und Osteuropa nicht durchsetzen konnte und warum heute die Populisten regieren. So schwarz möchte der Soziologe Wolf Lepenies das in der Welt dann doch nicht sehen, gehörte er doch zu den Gründern des Collegium Budapest in Ungarn. Wir kamen um zu lernen, nicht um zu lehren, betont er: "Von Kollegen in Sankt Petersburg erfuhren wir, dass Griechisch und Latein alles andere als tote Sprachen waren, sondern dass sie ein lebendiges Medium der Kommunikation gebildet hatten, in dem auch unter einem kommunistischen Regime der freiheitliche europäische Geist überwintern konnte. In altmodisch anmutenden Formen der Gelehrsamkeit waren geistige Energien gespeichert, die halfen, den Wandel zur Freiheit zu beschleunigen. In Budapest aber lernten wir auch, wie sehr nationale Stereotypen und Ressentiments wirksam geblieben waren und historische Traumata über Generationen hinweg schmerzhaft über lebt hatten."



In der NZZ plädiert Alain Lamassoure, ehemaliger französischer Minister, für einen europaweiten Geschichtsunterricht, der nationale Geschichte lehrt ohne nationalistisch zu sein und den politischen Aufbau Europas berücksichtigt. Dafür soll eine Beobachtungsstelle für den Geschichtsunterricht in den Mitgliedstaaten des Europarates gegründet werden: "Es geht keineswegs darum, alle europäischen Länder zur Entwicklung eines vereinheitlichten Geschichtsunterrichts zu bewegen oder ihnen gar vereinheitlichte Lehrpläne aufzuzwingen. Drei Anliegen sollten jedoch allen gemein sein: Erstens soll unsere Geschichtsschreibung auf Fakten beruhen. Zweitens ist sicherzustellen, dass zwangsläufig unterschiedlich wahrgenommene nationale Ereignisse auf eine Art vermittelt werden, dass sie zur Aussöhnung beitragen und diese nicht sogar noch behindern. Und drittens sollen diese unterschiedlichen Geschichtsschreibungen ein gemeinsames europäisches Bewusstsein entstehen lassen."