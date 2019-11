Die überregionalen Zeitungen boomen in den USA, doch die Lokalzeitungen stecken in einer schweren Krise, betont die amerikanische Journalistinim Interview mit Judith Sevinç Basad in der. Unterhalb der Washingtoner Wahrnehmungsschwelle wuchernund: "Anders als die großen Blätter haben die lokalen nicht vom Trump-Bump profitiert. Ganz im Gegenteil. Die Mitarbeiterzahlen derart zurück, dass die Redaktionen nicht mehr in der Lage sind, über die Geschehnisse vor Ort zu berichten. Darüber mache ich mir Sorgen: Wer berichtet in den Gemeinden, wer behält die Regierungen im Blick? Eine Studie belegte vor kurzem, was passiert, wenn lokale Regierungen nicht mehr von der Presse überwacht werden. Wenn sichfühlt, hat das direkte Auswirkungen auf die Demokratie: Es gehen weniger Menschen wählen, und die Korruption steigt an." Und das habe nichts mit mangelnder Innovation zu tun: "Das Problem liegt nicht in der Etablierung neuer Plattformen, wir schwimmen gerade in innovativen Medien. Das Problem ist, dass wirhaben, um diese Plattformen mit gutem Journalismus zu füllen."Gestern habenoffiziell den Berliner Verlag übernommen, in ihrer neuen Zeitung berichten sie von ersten Schritten. Holger Friedrich etwa beschreibt, wie er den Clash vonunderlebte: "Als die Nachrichten über den Anschlag in Halle hereinkamen, war ich zufällig im Newsroom und habe beobachtet, wie eine Gruppe von Redakteuren binnen weniger Minuten eine unklare Informationslage in eine klare Nachrichtenlage übersetzt hat. Es wurde auf Basis einer Nullfehlertoleranz gearbeitet. In diesem Moment habe ich verstanden, warum die Digitalisierungsbemühungen in all den Medienhäusern, oboder woanders,, weil dieseaus 440 Jahren mit 44 Jahren Erfahrung nicht kompatibel ist. Noch nicht. Wir haben eine sehrvor uns."