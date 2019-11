Existenzielle Tragödie: Céline Sciammas "Porträt einer jungen Frau in Flammen"

Die Begeisterung für"Porträt einer jungen Frau in Flammen" ( mehr dazu bereits hier ) hält an: "Wie Céline Sciamma in ihrem Filmund so die oberste Deutungshoheit über die Gefühle ihrer Figuren behält, erinnert an 'Vertigo'", schreibt Katrin Doerksen im. "Wie sie das Dilemma zwischen ihnen auflöst, an 'Orpheus und Eurydike'. Schlussendlich entlädt sich die aufgebaute Spannung zum letzten entflammten Satz aus Antonio Vivaldis 'Sommer'. Man muss nicht erst suchen, um im Subtext von 'Porträt einer jungen Frau in Flammen' einenauszumachen, der seine Inspiration aus demschöpft." Doch scheint "Sciammas eigener Blick auf die Perspektiven der Kunst, die sie referenziert, nicht von Bitterkeit geprägt. Sie fügt dieser lediglichhinzu. Macht Blickwinkel sichtbar, die zuvor nicht sichtbar waren."In ihrer online nachgereichten-Kritik verortet Hannah Lühmann den Film in einem neuen Zusammenhang queeren Erzählens, das im Kino gerade seinen Platz sucht, findet und behauptet: "Es ist, als würde, wenn man Frauenfiguren im Mainstreamkino einmal von der Pflicht entbindet, Frauenfiguren für Männerfiguren oder zumindest neben Männerfiguren zu sein,. Da ist so viel unbearbeitet, dassein ganzes neues erzählerisches Universum zu entstehen beginnt. Dann sind Frauen eben nicht mehr 'stark' oder 'fesselnd' oder 'unabhängig', sondern sie sind einfach." Sciammas Film ist damit keine lesbische Romanze, "sondern eine, die den Kampf des Subjekts gegen die es fesselnde gesellschaftliche Ordnung unter den Vorzeichen der Unterdrückung der Frau erzählt." Für ZeitOnline hat Wenke Husmann mit der HauptdarstellerinWeiteres: Dominique Ott-Despoix empfiehlt imeine Reihe mit den Filmen des kambodschanischen Regisseurs im Berliner Kino Arsenal . Die Berliner Akademie der Künste hat daseröffnet, berichtet Hannah Bethke in derBesprochen werdenundbeim Pornfilmfest Berlin gezeigter Dokumentarfilm "Die traurigen Mädchen von den Bergen" ( Perlentaucher ),Netflix-Serie "Die Welle" ( ZeitOnline Welt ), die Papst-Doku "Verteidiger des Glaubens" ( Tagesspiegel ),' Küstendrama "Bait" ( Tagesspiegel ),Horrorfilm "Scary Stories to Tell in the Dark" ( Tagesspiegel ) und die-Serie "For all Mankind", die sich spekulativ ausmalt, was geschehen wäre, wenn nicht die US-Amerikaner, sondern die Sowjets zuerst auf dem Mond gelandet wären ().