Doris Salcedo: A Flor de Piel, 2014. Bild: Harvard Art Museum

Porträt von Sultan Bayezid I., um1580. © Islamic Arts Museum Malaysia/British Museum

Die kolumbianische Bildhauerinerhält den erstmals vergebenen Possehl-Preis für internationale Kunst. Beklommen geht Jörg Heiser für diedurch die Ausstellung, die ihr die Kunsthalle Lübeck deshalb widmet. Die 1958 geborene Künstlerin beschäftigt sich seit dreißig Jahren mit dem Bürgerkrieg, den Verbrechen von Militär, Guerilla, Paramilitärs und Drogenkartellen: "Salcedo geht nicht in die Reliquien-Falle. Als Künstlerin, die in den Achtzigerjahren in New York studierte, kennt sie die lateinamerikanische Moderne ebenso gut wie die Geschichte der Minimal Art und der Konzeptkunst - und weiß, dass sie nichtoder ausgestellten Folterwerkzeugen hantieren kann, wenn sie eine wirklichehin zu so etwas wie Erinnerungsarbeit erreichen will. Ein riesiges, rotbräunliches, Falten werfendes Tuch bedeckt beispielsweise den Boden eines der Räume in Lübeck. Es besteht aus Abertausenden konservierten,. Hochfragil und dezent duftend ist die Arbeit mit dem Titel 'A Flor de Piel' - spanisch in etwa für 'das Herz auf der Zunge tragen' - eine Verbeugung vor einer kolumbianischen Krankenschwester, die entführt und zu Tode gefoltert wurde. Ein Leichentuch."Hin und weg ist-Kritiker Jonathan Jones von der Schau "Inspired by the East" im British Museum in London, die denin den Blick nimmt. Von wegen Orientalismus! Jones stößt trifft auf unerwartet viel Komplexität und Zuneigung: "Weit davon entfernt, erbitterte Feinde in einem Kulturkrieg zu sein, blickten Christen und Muslime aufeinander mit. Ein Schlüsseldokument dieser Verstrickung ist ein Porträt desaus dem 16. Jahrhundert, von dem der osmanische Herrscher über seine Schulter sieht, sein nachdenklicher Blick und sein goldener Mantel sind mit einer anangelehnten,eingefangen. Dieses plastische Porträt einer historischen Gestalt wurde 1578 vom osmanischen Wesir über den venezianischen Botschafter in Istanbul in Auftrag gegeben. Der osmanische Hof hatte seinen Geschmack an venezianischer Kunst gefunden, alsdort die Porträtmalerei der Renaissance einführte. Venezianische Maler verdankten ihren Sinn für Farbe zum Teil auch den, die auf dem Rialto verkauft wurden." Und nicht zu unterschätzen: ". Die meisten Europäer hielten es vor fünfhundert Jahren nur noch für eine Frage der Zeit, bis das osmanische Reich sie eroberte."Weiteres: Für diebesucht Ingeborg Ruthe die Ausstellung des südafrikanischen, seit siebzehn Jahren in Berlin lebenden Streetart-Künstlersim Kunstmuseum Wolfsburg und kann nicht fassen , wie ignorant der Kunstbetrieb der Hauptstadt sein kann: "Berlin übersieht ihn. Keine der mindestens 500 hiesigen Profi-Galerien holte ihn in ihren Künstlerkreis." Im freut sich Markus Lücker über die Wiederentdeckung der Industriefotografin, deren Identität erst vor zwei Jahren geklärt werden konnte. Das Verborgene Museum widmet ihr in Berlin eine Ausstellung.