Szene aus "Evolution". Foto © Heinrich Brinkmöller-Becker/Ruhrtriennale





Im Rahmen der Ruhrtriennale wurde in der Bochumer Jahrhunderthalle das Musiktheaterstück "Evolution" uraufgeführt, ein "immer wieder verblüffendes Triptychon des Schmerzes und der Klagen" überund Antisemitismus, dassauf der Grundlage von"Requiem" inszeniert hat, schreibt ein tief beeindruckter Sascha Westphal in der: Zu Beginn betreten drei Männer zu den Klängen des "Requiems" eine, die sie reinigen sollen. "Ganz zuletzt hören sieund entdecken schließlich unter dem Gitterboden der Gaskammer ein Neugeborenes, ein Mädchen namens Éva, das diesem ersten Teil von Kornél Mundruczós Musiktheater-Kreation 'Evolution' seinen Titel gegeben hat. Mundruczó gelingt es, in dieser Evokation der Gaskammeroder gar ins Abstoßende abzugleiten. Er findet in der albtraumhaften Choreografie dreier Männer ebenso eindringliche wie rätselhafte Bilder für die Schoah und damit für das eigentlich kaum künstlerisch Darstellbare."geht's gut, die Volksbühne scheint er nicht zu vermissen, erfahren wir aus einem Interview mit dem, dafür ist er zu beschäftigt, vor allem mit Operninszenierungen. Bei"Macht des Schicksals" hat ihn stark derbeschäftigt: "Wenn man die politisch-historischen Hintergründe mitbedenkt, dann wird die Sache klarer. Und dann geht es auch um Religion, um die katholische Kirche. Bei der Leonora in der 'Macht des Schicksals' ist es ähnlich wie bei der Margarethe in Gounods 'Faust', den ich an der Oper in Stuttgart gemacht habe. Beide warten auf die. Der Katholizismus hat die hohen Kathedralen, und wenn man da drin steht, hat man das Gefühl, es muss noch etwas anderes geben als unseren Alltag in der Demokratie. Man schaut hoch und denkt, es ist wunderschön. Verdis Musik versucht eine Assoziation für das Empfinden eineszu finden, der einen Dom betritt."Weitere Artikel: Dass die neuen Intendanten des Zürcher Schauspielhauses,und, es ernst meinen mit ihrem Veränderungswillen, sieht man schon rein äußerlich, schreibt eine gut gelaunte Daniele Muscionico in der: "Ab dieser Spielzeit regieren Stahl, Beton und offenliegende - vom neuen Art-Director Laurenz Brunner kreierte -. Genau das ist der Punkt: Das neue Schauspielhaus will die neue Offenheit und Offenlegung. Die Verjüngungskur des Raums soll auch einesein." Felix E. Müller erklärt dagegen, ebenfalls in der NZZ, warum ergeht: Zu schön war die Zeit in den Siebzigern, als das Theater von Peter Stein und Ivan Nagel noch "" behandelte und die gute Gesellschaft vor den Kopf stieß. Heute dagegen finde Theater in einer gut subventionierten Blase statt: "Das gleiche Milieu, das regiert, trägt die Organisationen und besucht auch die Aufführungen, die - wie es aufgrund der viel seltener publizierten Aufführungskritiken scheint - primär dasbestätigen."Besprochen werdenmit viel Videomaterial angereicherte Adaption von Viriginia Woolfs Roman "Orlando" für die Berliner Schaubühne ("Besonders altbackene Geschlechterklischees", moniert Christine Wahl im Tagesspiegel . "Was an diesem Drehabend entsteht, ist eine Art ''-, der hier und da mit Doku-Material von einer Brexit-Demonstration oder einem schmelzenden Gletscher angereichert wird", meint ein kritischer Simon Strauß in der) undAdaption von Nino Haratischwilis Roman "Die Katze und der General" am Hamburger Thalia Theater ( taz ).