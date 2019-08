Die Geschäftsfrau und Brexit-Gegnerin, die schon einmal erfolgreich für eine Beteiligung des Parlaments am Brexit-Prozess stritt, erklärt im, warum sie gegen Boris Johnsons gegen alle Konvention verlängerte Parlamentspausewird: "Die Johnson-Regierung beschuldigt mich, dass ich die Gerichte nutze, um den Willen des Volkes zu untergraben. Aber ein No-Deal-Brexit lag, und an keinem Punkt während der Referendumskampagne hat das Volk irgendeine Regierung autorisiert, nicht nur den Boden der parlamentarischen Demokratie, sonderndes Landes zu verlassen. Unsere Gesetze sind schließlich das einzige, was uns von Tyrannei trennt."hat den größten Moment ihres Lebens verpasst, als sieeinfach so die Parlamentspause verlängern ließ, und handelte doch erwartbar, schreibt der Rechtsprofessorin der. Denn ihre Lehre aus Krisen der Monarchie sei gewesen, dass sie sich immer möglichst eng an den Premierminister schmiegen müsse. Nur ist das Lage diesmal anders als je: "Die von ihr ein Leben lang praktizierte Bindung an den Premierminister konnte die Monarchie nur, solange dieser der führende Repräsentant einer klaren Parlamentsmehrheit war. Ist der Premierminister hingegen einohne stabilen Rückhalt im Unterhaus, werden die förmlichen Befugnisse der Krone in seiner Hand zu einem gefährlichen Arsenal antiparlamentarischer Waffen."-Herausgeber Jürgen Kaube fragt in einem zweiten Artikel, wie Johnson so weit kommen konnte.Im Interview mit Marc Felix Serrao kritisiert der evangelische Theologe, Philosoph und DDR-Bürgerrechtlerscharf dieund will auch von "" nichts hören: "Derin Afrika im 19. Jahrhundert entstand parallel zur Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei. Die Verhältnisse, die die Engländer damals an vielen Orten in Afrika vorgefunden haben, waren barbarisch. Durch den Sklavenhandel, nicht nur mit Europa, sondern vor allem mit der arabischen Welt, hatten sich afrikanische Herrscher etabliert, die ihre Landsleute anverkauften. Wenn wir über das große Elend sprechen wollen, das über Afrika hereingebrochen ist, dann müssen wir über Sklaverei sprechen. Sicher, es gab schlimme Kolonialgeschichten, in Kongo zum Beispiel. Aber es gab auch Kolonien, die, als sie im 20. Jahrhundert ihre Unabhängigkeit erhielten, ein funktionierendes Gesundheits-, Verkehrs- und Schulwesen besaßen."