Jenny Holzer, It Is Guns, 2018. Electronic sign on truck. © 2019 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), NY/ VEGAP. Photo: Catapult Image





Heather Kapplow () ist bass erstaunt , wie wenig Aufsehen die große Retrospektive außerhalb Bilbaos erregt. Nur diehabe bisher berichtet und ihrvorgeworfen. Dabei geht "Holzers Arbeit weit über die amerikanischen Grenzen hinaus", so Kapplow, "um individuelle undsichtbar zu machen, ohne immer spezifische Täter für diese Wunden zuzuordnen. Manchmal wird jemand als die Person oder Entität vorgeschlagen, die zur Verantwortung gezogen werden sollte, aber genauso oft ist es, der das Verantwortungsgefühl für eine Verletzung, eine Gewalt, eine Vergewaltigung, einen Rechtsverlust, eine Verschwendung, einen Tod tragen soll. Wie das Stück aus der ständigen Sammlung des Museums, 'For Bilbao' (1997), den Betrachter von Zeit zu Zeit auf jeder Gebäudeebene aufflackernd informiert: ". Sie sind es, der mir das angetan hat."Jens Bisky berichtet in dervon einer Leipziger Diskussionsveranstaltung mit dem Maler, der wegen seiner AfD-Nähe von der Leipziger Jahresausstellung ausgeladen worden war. Krause hatte nach Kritik an seiner anfänglichen Einladung einen "satirischen Text" geschrieben, in dem er sich selbst als "" und "Volksschädling" beschrieb. Daraufhin war er wieder ausgeladen worden: "'Entarteter Künstler' - das erinnere an die Sprache des Dritten Reiches, an LTI, sagte Christoph Tannert, witzig sei das nicht. [Rüdiger] Giebler sprach von einer 'peinlichen Verirrung', [Jürgen] Reiche warnte vor Verharmlosung, [Eva-Maria] Stange vor 'sprachlichen Grenzüberschreitungen'. Statt sich zu erklären, griff Axel Krause an: Man sei jetzt auf der moralischen Ebene, beginne ein '', übe 'Zurechtweisung in geballter Form'. Was er getan, sei von der Meinungsfreiheit gedeckt, man könne ihn ja verklagen. Dies war der." (Mehr über die Debatte und ihre Teilnehmer beim MDR Weiteres: Donna Schons untersucht fürwährend des Berliner Atonal Festivals , wie sich Kunst in denbehauptet. Und im Blog der schreibt Catherine Bindman über eine New Yorker Ausstellung vonin The Morgan Library & Museum in New York.