lässt das britische Parlament pausieren, damit es ihm seinen schönen Brexit nicht kaputtmacht. Formal hat er durchaus das Recht, die Sitzungsperioden des Parlaments zu beenden, schreibt Ralf Sotschek in der. Aber "es wäre das, dass die Prorogation angewendet wird, um die Kontrollfunktion des Parlaments auszuhebeln. Damals griff die Labour-Regierung zu diesem Mittel, um die Lords im Oberhaus daran zu hindern, die geplantezu verzögern.""Boris Johnsons Aussetzung des Parlaments ist ein", heißt es im glasklaren Editorial derzu Johnsons Coup. "Es gibt keine gesetzliche oder administrative Rechtfertigung für eine solche fünfwöchige Einstellung parlamentarischer Aktivität vor einer Queen's Speech. Johnson benutzt, um ein Parlament zu torpedieren, dessener gegen sich weiß." Über diesen Link ist der Artikel zu lesen. Der Leitartikel hat dieselbe Überschrift wie der der: "Ein Affront gegen die Demokratie." Was die "Prorogation" im Detail heißt und welche Verfahrenstricks Johnson benutzt, schildert Alex Wickham in"Johnson lässt seine Maske endgültig fallen", schreibt auch Deike Detering im: "Tatsächlich stellt die bevorstehende Kaltstellung des Parlaments einendar, der in der jüngeren britischen Geschichte einzigartig ist. Johnson nutzt kaltblütig die Tatsache aus, dass Großbritannien überverfügt. Ob die vom Premierminister verfügte Zwangspause möglich ist oder nicht, ist unter Juristen umstritten. Eine Aussetzung von Parlamentssitzungen, wenn auch von kürzerer Dauer, hat es in britischen Geschichte bereits gegeben - allerdings niemals zu einem derart entscheidenden Zeitpunkt wie heute."Und in der meint Cathrin Kahlweit: "Die unterschwellige Botschaft funktioniert, man kennt das mittlerweile aus anderen Ländern:, die Abgeordneten sind Volksfeinde. Das aber ist. Eine Regierung, die dem Volk Rechenschaft schuldig ist, demontiert aus Kalkül die gewählten Volksvertreter. Johnson mag diesen Machtkampf gewinnen. Aber der Preis ist sehr hoch."In derunterhalten sich vier HistorikerInnen, die in deraufwuchsen über Erinnerung und Identität.vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam beschreibt die DDR als "": "Denn genau das war die DDR: ein Übergang vom 'Faschismus', der nie wirklich aufgearbeitet wurde, zum Kommunismus, der eine Zukunftsverheißung blieb. Die DDR war das, eine Gesellschaft, die sich von Feinden umstellt sah, innen wie außen. Alles Mögliche ließ sich mit diesem transitorischen Zustand rechtfertigen. Dass es keine Reisefreiheit gab, dass man bestimmte Bücher nicht lesen durfte. Das hatte, überspitzt gesagt, zur Folge, dass es das Lebenkaum gab und Verantwortlichkeiten permanent verschoben wurden."Weiteres: Mit dem undifferenzierten Bild, das dieaktuell von "den Reichen" zeichnet, fällt siezurück, konstatiert Matthias Heine im-Feuilleton und blickt auf die Geschichte der Bewertung von Reichtum zurück.