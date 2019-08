Morgen sind Wahlen in Brandenburg und Sachsen, viele befürchten das Schlimmste. Auf besingt allerdings Christian Bangel das, über das "Brandenburg"-Song so herrlich ätzte ("Da stehn drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln"): "Man kann sagen, der beste Brandenburg-Diss aller Zeiten hat in Brandenburg den Status einer inoffiziellen Hymne. Und das mitten im Osten, dem janicht ganz fremd ist. Aber so ist Brandenburg, die Gegend, aus der ich komme:. Brandenburg, wo man im McDonald's von der Kassiererin im Rentenalterwird, wenn man nicht sofort zwischen Ketchup und Mayo entscheidet. Und wenn man sich aber dann über den Ton beschwert, dann sagt sie erstaunt: 'War nich böse jemeint. Ick bin so.'..."Im-Interview mit Swantje Karich beschreibt der seit mehr als zwanzig Jahren in Dresden lebende Schriftsteller , wie er erst den Aufstieg der NPD erlebte, dann Pegida und jetzt die AfD. Die Stadt kreist um sich selbst, meint Beyer, sie definiert sich vor allem über die Zerstörung. Seit die Frauenkirche fertig ist, wisse die Stadt gar nicht mehr, wohin es noch gehen soll: "Nach und nach hörte man das alte Gebrummel wieder, kam Unzufriedenheit auf. Es gab. Während es wirtschaftlich eigentlich nur immer aufwärts ging, kam der Stadtgesellschaft so etwas wie eine Utopie abhanden. An diesem Punkt, so sehe ich das, verfiel man: Wenn man selbst keine Idee hat, beschwert man sich bei denen da oben. Der CDU fiel auch nichts Besseres ein, als mit dem ominösen Begriff der 'Heimat' zu arbeiten - der hört sich allerdings nach reiner Kosmetik an, wenn man sichanschaut. Als dann vom einen auf den anderen Tag Pegida da war, hat mich das zwar in der Wucht, nicht aber als Phänomen überrascht."Weiteres: Die AfD möchte diegern auf die, auf Althergebrachtes und Tradition verpflichten, aber wenn es konkret wird, kneift sie, stellt Michael Bartsch in derfest: "Die Neue Rechte probt den Durchgriff auf einen Bereich, von dem sie mit sehr wenigen Ausnahmenhat." Kurt Kister fürchtet in der, dass sich dieim politischen System verankern wird, wie es auch schon andere Anti-Establishment-Parteien getan haben, etwa die Grünen oder einst die PDS.