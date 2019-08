"Dass es in letzter Zeit auch junge Frauen sind, die, kann man als Fortschritt deuten: Es weist darauf hin, dass sie sich in gesellschaftlichen Positionen befinden, in denen andere ihnen zuhören, sie ernst nehmen und bewundern", schreibt Anne Waak in derunter anderem mit Blick auf(Unsere Resümees ) und fragt dann doch etwas fundierter, weshalb sich viele HochstaplerInnen heute einenandichten: "Macht sich jemand, der sich als Opferenkelin mit intergenerationaler Traumatisierung darstellt, doch erst einmal kleiner, nicht größer. Im Kontext der aktuellen Diskursverhältnisse jedoch sprechen Opfer aus sehr plausiblen Gründen mit mehr Legitimität, als es andere - oder gar Täter - tun. In Zeiten deräußern sich nur diejenigen mit Fug und Recht, die ihre Aussagen qua eigener Herkunft verbürgen können. Auch insofern agierte Hingst (genau wie Dolezal) absolut. Als eine Folge des essenzialistischen Denkens tauchen nun also auch Schwindlerinnen und Schwindler auf, die Solidarität etwa mit Juden und Schwarzen nur im Modus der Identifikation für möglich halten."In der lässt uns Carolin Emcke an ihren moralischen Erwägungen über die Frage, ob sie ebenfallsgeschrieben hätte, teilhaben: "Ich weiß, dass ich mich auch in der Verantwortung gegenüber den echten Toten und Überlebenden der Schoah begriffen hätte."Außerdem: Jetzt online Mohamed Amjahids Geschichte über den-Starmoderator(einstund), der derin mehreren Fällen beschuldigt wird und freigestellt wurde. Er selbst bstreitet die Anschuldigungen.