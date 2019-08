In der empfiehlt Ole Schulz neue- von Afropop bis zu karibischem Country-Surf und frenetischem Carimbó: "Das weltweite Interesse an brasilianischen Traditionen jenseits des Bekannten zeigt zweierlei: Trotz tropicália gibt es immer noch viele Stile und ihre Interpreten, deren Würdigung aussteht. Zum anderen aber: Das ändert sich allmählich. Mixe angesagter DJs in Brasilien sind voll mit, Samples alter Gesänge, Field-Recordings undaus dem Amazonas." Eins der Alben, die Compilation "Jambú e Os Míticos. Sons Da Amazônia", kann man auch aufEher etwas depressiv fallen die Würdigungen des-Festivals aus, das Mitte August vor fünfzig Jahren stattgefunden hat und dessen Jubiläums-Revival nun kurz vor knapp doch noch abgesagt wurde ( liest man in derQuentin Lichtblaus Chronologie dieses Scheiterns, wundert einen das nicht). In der ruft uns Bernd Graff anhand eines Bildbandes über das Festival in Erinnerung, dass die Rede vom vielgepriesenen "Summer of Love" keineswegs den Woodstock-Jahrgang 1969, sondern das Jahr 1967 bezeichnet - das Hippiefestival hingegen "wurde schon als Kostümierung begriffen, als. Woodstock war der Laufsteg eines bereits sattelfesten, etablierten Mainstream-Pop, war selber schon Inszenierung eines Mythos." Juliane Schäuble ist für denzum Schauplatz des Geschehens gereist , wo heutzutage neben touristischen Angeboten auf einem benachbarten Feld überschaubare und sehr brave Konzerteveranstaltet werden: "Vom revolutionären, bewusstseinserweiternden Geist des Jahres 1969 ist."Michael Pilz erinnert in derdaran, dass der Geist der Hippiebewegung im Grunde genommen schon wenige Tage vor dem Festival durch die vonangestachelten Morde begraben wurde. Dass dieund Woodstock als nur wenige Wochen auseinander liegende Ereignisse heute als Zeichen für den Aufbruch gewertet werden, ist lediglich eine Überblendung in der Rückschau, schreibt Verena Lueken in der: Seinerzeit waren die Hippies extrem skeptisch, was das Rennen zum Mond betrifft. Und Christian Thomas zeigt sich in derganz zufrieden, dass das Revival ausfällt: Das Festival hätte sich eh nicht wiederholen lassen.Nicht 50, sondern 30 Jahrgänge kann das Festival in Wacken mittlerweile vorweisen - Grund genug für einen Rückblick. Aber Jens Balzer zeigt aufauch, dass die genretypische Musik und Ästhetik, die in den meisten Ländern nurmehr mildes Amüsement hervorruft, in anderen immer noch eindarstellt, nämlich dort "wo derunter dem Druck religiöser Fanatiker und Fanatikerinnen stehen", so etwa "in Polen, wo der Metal-Sänger Adam Darski alias Nergal und seine Bandzu den prominentesten kulturellen Widersachern der immer reaktionärer auftretenden katholischen Kirche und der angeschlossenen Regierungspartei PiS gehören. ... Noch unangenehmer ist die Lage in muslimischen Ländern, wo weite Teile der Bevölkerung sogarsind, wenn es um die Lästerung ihres Gottes und des dazugehörigen Propheten geht. Wer wie etwa die libanesische Black-Metal-Banddie blasphemischen Gepflogenheiten der europäischen Genrevorbilder auf die örtliche Religion überträgt, riskiert damit nicht weniger als."Weiteres: Hermann Unterstöger berichtet in dervon Streitereien zwischen dem Pianistenund den Veranstaltern der Schubertiade im Bregenzerwald. Besprochen werden der Auftakt der Festivals in Berlin ( Tagesspiegel taz ), das Berliner Konzert von taz ).