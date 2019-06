Im Fall des ermordeteten Kasseler Regierungspräsidentenwurde Haftbefehl gegen einen mutmaßlichenerlassen, berichtet Katharina Iskandar in der, wo sich Jasper von Altenbockum noch viel Härteres durchgreifen wünscht: "Der Staat hat es im Fall Lübckes gar zugelassen, dass noch im Tod auf einen seiner Repräsentanten gespuckt wird. Möglich wurde das nur, weil zu lange vor der verführerischen Macht 'sozialer' Netzwerke gekuscht wurde. Auch das gehört zum Kapitel Digitalisierung: der schleichende, die Verharmlosung des. Wer auch immer das Leben Lübckes auf dem Gewissen hat, er hat und hatte Sympathisanten, die vor Gericht gehören." Matern Boeselager dokumentiert aufdie Kampagne, mit der Rechtsextremehaben.Im-Interview mit Ingo Arend beschreibt der inzwischen in Berlin lebende, braslianische Soziologen, wie gnadenlos Präsidentseinen Kulturkrieg führt, Affekte mobilisiert und den Hass auf die Armen und Intellektuellen schürt: "Bolsonaro hat die Elite hinter sich. Und die brasilianische Elite ist. Es gibt nicht das klassische Bürgertum wie in Europa. Unsere Elitewie einst die Belgier im Kongo. Aber Bolsonaros eigentliche soziale Basis ist die untere Mittelschicht. Und deren Angst ist es, proletarisiert zu werden. Was bei uns bedeutet, zum 'Untermenschen' zu werden: ohne Rechte, ohne Anerkennung. Bolsonaros Bollwerk ist dieser rechte Flügel der unteren Mittelschicht. Daher rührt auch sein. Diese Schicht hat eine Art ambivalente Identifizierung mit ihrem Unterdrücker: Sie beneidet und sie hasst die gehobene Klasse."Diehaben sich nicht vom taktischen Rückzug ihrer Regierungschefin täuschen lassen und gehen weiterhin auf die Straße gegen das Auslieferungsgesetz. In derkann Peter Sturm nur hoffen, dass andere genauso viel Weitsicht beweisen: "Eine wichtige Rolle werdenzu spielen haben. Sie, die sich in der Vergangenheit in abenteuerlicher Weisegezeigt haben, waren ob der anstehenden Gesetzesänderung endlich auch nachdenklich geworden. Ihr Wort hat Gewicht in Hongkong. Sie werden sicher nicht über Nacht zu Menschenrechtlern. Aber selbst sie könnten einsehen, dassund Dienstleistungen eine Errungenschaft der Menschheit ist." Im deutet Louisa Lim sacht an, dass die beeindruckende Protestbewegung eine Strategie bräuchte, um zu verhindern, dass sich China den Staus Quo Hongkong aushebelt.