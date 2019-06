Wer etwas über die gerade die Schwelle zum Erwachsenenalter überschreitende Generation erfahren will, muss die Romane der irischen Autorin(imbislang nur in den Magazinrundschauen in Erscheinung getreten) lesen, rät Katharina Laszlo in der. In diesen Büchern erhalte man aus erster Hand Erfahrungen jener Altersgruppe, für die es keine bewusste Zeit vor dem Siegeszug des Internets mehr gibt: Die Figuren durchstöbern das Netz "so selbstverständlich nach Spuren voneinander, wie sie darüber diskutieren, welche Subtexte ihrer E-Mail-Korrespondenzen ein NSA-Agent am ehesten missverstehen könnte. ... Trotzdem ist das Internet so wenig Rooneys Hauptanliegen, wie der Brief es für Austen war. Ihre Bücher sind, die sich vor allem für Sex und Geld interessieren, beziehungsweise deren Campus-Entsprechung: Geschlecht und Klasse. Ihre Charaktere haben, für das soziale Kapital, das einem wohlhabende Eltern einbringen, oder die Tatsache, als Mann in Dublin oder als Frau im provinziellen Westen des Landes geboren zu sein."Herausragend hohe Vorschüsse sollfür seinen Roman "Tage in Cape May" erhalten haben, dies- und jenseits des Atlantiks wird es als bester Kandidat für die Strandlektüre angepriesen - und prompt fällt -Kritiker Felix Stephan bei der Lektüre aus allen Wolken, als ihm bei der Lektüre die mit voranschreitender Lesezeit immer häufiger auftretenden Sexszenen auffallen, bis sich am Ende der Eindruck eines inkognito ins Unterhaltungssegments der Buchhandlungen geschmuggeltenverfestigt hat. Wie kam es zu diesem Missverständnis? Vielleicht "liegt die Antwort im historischen Kontext, in dem der Roman entstanden ist: Das Manuskript wurde im Jahr 2017 verkauft, also in dem Jahr, in demundim Oktober den Weinstein-Skandal aufdeckten und damit die 'Me Too'-Debatte ins Rollen brachten. Es könnte also leicht so gewesen sein, dass der Verlag eine halbe Million Dollar für ein Manuskript ausgegeben hatte, das gerade noch ein verheißungsvoller Bestseller war, von einem Tag auf den anderen aber. Wer würde nach Weinstein noch den Roman eines 42-jährigen, weißen Mannes lesen wollen, in dem man einer 17-Jährigen ausführlich beim Sex zuschaut?"In einem-Essay stellt Ernst Schmiederer das Projekt eines "Archivs der Gegenwart" seiner Gruppe Blinklicht Media Lab vor, das seit 2011 schon hunderte autobiografischer Skizzen gesammelt und zugänglich gemacht hat und nunmehr vollends nach den Sternen greift: "Wir wollen von noch mehr Menschen noch mehr Geschichten sammeln, die noch mehr erzählen überin noch mehr sozialen Kontexten in noch mehr Sprachen in noch mehr Ländern. Unser Horizont: Wenn jeder Mensch, der Europäer oder Europäerin sein will, seine Geschichte erzählt hat, endet das Experiment."Weitere Artikel: Für denhat Gerrit Bartels-Kritiker und Schriftsteller in besucht , wo dieser ein Buch über seinen dortigen Aufenthalt als Stipendiat geschrieben hat. Im spricht die Schriftstellerin über ihren Gefängnisroman "Ich bin ein Schicksal" . Christoph Winder schreibt im Standard einen Nachruf auf den Wiener SchriftstellerBesprochen werden unter anderem"Welch schöne Tiere wir sind" ( SZ ),Grazer Vorlesung "Vielleicht ist das neu und erfreulich" (online nachgereicht von der FAZ ),Comicadaption von"Unterm Birnbaum" (online nachgereicht von der FAZ ) und neue Hörbücher, darunter "Der unbekannte Kosmos des Alexander von Humboldt", gelesen von).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Eberhard Geisler über"Fragment aus Arnstadt":"Ein paar Hinterhöfe mit Blechbüchsen, Brennnesseln, Sand.1703/1707.Das Geräusch dieser und jener Cantate...."