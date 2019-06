Schwerpunkt rechtsextremer Terrorismus

Noch immer gibt es eine Asymmetrie der Wahrnehmung bei schreibt Konrad Litschkos in dermit Bick auf den Fall Lübcke: "Immer wieder wird auch bei schwerster rechtsextremer Gewalt gezögert,in den Mund zu nehmen - wo es an anderer Stelle schnell herangezogen wird. Dabei haben Rechtsextreme nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie ihren Worten auch Taten folgen lassen. Auf Asylunterkünfte flogen Brandsätze, der NSU mordete zehnfach, und militante Neonazis, etwa von Combat 18, trafen sich zu Schießtrainings."In der findet es Annette Ramelsberger schwer verständlich, dassErmittler immer noch glauben - wie auch im Mordfall Lübcke - es gebe keine rechtsextremen Mörder in Deutschland: "Jetzt hat die Polizei einenfestgenommen - einen von 12.700 gewaltbereiten Rechtsextremisten im Land", nachdem man wochenlang abgewiegelt hat. Ramelsberger sieht eineim Kommen, die sogar teilweise auf staatliche Unterstützung setzen kann: "In Hessen, wo Walter Lübcke erschossen wurde, laufen alleinwegen rechtsextremistischer Umtriebe. Noch immer ist nicht geklärt, wer der Frankfurter Anwältinhat, ihre kleine Tochter zu ermorden - die Daten der Familie wurden aus dem Dienstcomputer einer Frankfurter Polizeiwache abgerufen, der Drohbrief war mit 'NSU 2.0' unterzeichnet. Die. Und in Sachsen machen Polizisten mit dem Namen der NSU-Terroristen Witze - als hätten die nicht die Polizistin. Es muss die vielen aufrechten Ermittler zutiefst beunruhigen, was sich da tut."Im meint Alexander Fröhlich: "Das Entsetzen über die Möglichkeit, in Deutschland gebe es nach wie vor ein rechtsterroristisches Netzwerk, wirkt. Als habe ein Gewöhnen eingesetzt - nicht nur an einst Unsagbares. Dieses aber ist die größte Gefahr nach dem NSU: die Gewalt und den. Wenn er sich gegen Repräsentanten des Staates richtet, will er den demokratischen Rechtsstaat selbst treffen."Philipp Schnee erzählt ineine Geschichte des unterbelichteten Rechtsterrorismus in Deutschland und bezieht sich auf den Experten, der eine Datenbank zum Thema aufgebaut hat. Seit 1971 zählt er als "vereitelte oder erfolgreiche Taten" auf: "12 Entführungen, 174 bewaffnete Überfälle, 123 Sprengstoffanschläge, 2.173 Brandanschläge,mit rechtsextremen Motiven. Seit 1963 hat Köhler 92 rechtsterroristische Gruppen und Einzelpersonen identifiziert."Derversieht unterdessen eine Akte, in dem es um NSU-Ermittlungen geht, mit einer berichtet Lars Wienand bei: Es gehe da um "Dinge, die Rückschlüsse über die Arbeitsweise zulassen, wie wo wann V-Leute angeworben wurden. Sie seien zu sperren für die gesamte Lebensdauer der handelnden Personen und der. Der Rechtsanwalt Alexander Kienzle, der dievertritt, sah darin nach Bekanntwerden etwas anderes - eine Botschaft des Verfassungsschutzes: 'Hier ist, hier geht gar nichts mehr.' Die Familie erwägt, gegen Verantwortliche Strafanzeige zu erstatten, weil der Verfassungsschutzhabe, berichtet die."Alexander Fanta porträtiert fürdie dänische EU-Politikerin, die Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker werden will und dabei die Unterstützung etwa von Emmanuel Macron hat. Einen Ruf erwarb sie sich als Wettbewerbskommissarin im Kampf gegen Monopolisierungstendenzen bei den. Sie brachte auch einen Bericht "Wettbewerbspolitik für die digitale Ära" heraus, der die Leitlinien ihres Handelsn deutlich macht: "Der Bericht macht Vorschläge, wie die Marktmacht der großen Digitalkonzerne eingeschränkt werden kann. Dominante Firmen könnten etwa gezwungen werden, ihreoder ihre Dienste interoperabel mit denen fremder Anbieter zu machen. Die Vorschläge stünden in Kontrast zu den weitreichenden Ideen der US-Präsidentschaftsbewerberin, die sich für eine Zerschlagung der Tech-Konzerne ausspricht, urteilten Wettbewerbsjuristen der Anwaltskanzlei Skadden in einer Analyse. Vestager betont im Gegensatz zu Warren, die Entflechtung etwa von Facebook und WhatsApp sei nur der."