Ansicht aus der Ausstellung "New Waves: Mohamed Melehi and the Casablanca Art School" im Mosaic Room in London





Cindy Sherman, Untitled Film Still #56, 1980. Photograph: Courtesy of the artist and Metro Pictures, New York

In stellt Naomi Polonsky den 82-jährigen marokkanischen Künstlervor, der zusammen mit der Casablanca Art School dieverkörpert: "Sie vertraten mit dem Bauhaus die Auffassung, dass es keine Hierarchie zwischen Kunst, Handwerk, Design und Architektur geben sollte. 1969 bedeckten sie die Wände der Gebäude auf dem Jamaa el-Fna-Platz, der Medina von Marrakesch, mit wunderbaren,. Die Außenausstellung war ein Protest gegen die gleichzeitige Ausstellung Salon du Printemps (ein Relikt der marokkanischen Kolonialgeschichte), aber auch eine Absichtserklärung: Kunst könntesein. Bei der Inszenierung von 'New Waves', der ersten Einzelausstellung Melehis in Britannien, standen die Kuratoren der Mosaic Rooms vor einer großen Herausforderung. Wie kann Melehi's subversive, oftin einem umgebauten Londoner Stadthaus gezeigt werden? Wie kann die lebendige, überschwängliche Arbeit des Künstlers in einem sterilen 'White Cube'-Raum zur Geltung kommen? Die Kuratoren haben dieses Problem genial gelöst, indem sie den Geist und die Atmosphäre von Melehis Leben in einer Reihe von Momenten (oder, wie sie in der Ausstellungsbroschüre prunkvoll genannt werden, '') eingefangen haben."





Imist Sean O'Hagan voller Vorfreude auf die große-Retrospektive, die ab 27. Juni in der Londoner National Portrait Gallery gezeigt wird: "werden hier gezeigt, von den noch immer resonanten Untitled Film Stills, die sie begann, als sie Ende der 70er Jahre nach New York zog, über die umstrittenen Centerfolds, die noch umstritteneren Sex Pictures (sicherlich die groteskesten provokativen Bilder, die jemals in der Galerie ausgestellt wurden), die verbitterten Modebilder, die History Portraits, die Flappers und die Street Style Stars. Wenn man sieht, wie sich ihre kreative Reise entfaltet, von der Verwendung billiger Perücken und Secondhand-Kleidung über diebis hin zu ihren aktuellen Instagram-Experimenten zur, fasziniert vor allem die konsequenteihrer Arbeit."Besprochen werden außerdem eine Schau ausgewählteraus dem letzten Jahrzehnt des Berliner Kupferstichkabinetts Tagesspiegel ), zwei Londoner Ausstellungen über: "Leonardo da Vinci: A life in drawing in The Queen's Gallery im Buckingham Palace und "Leonardo da Vinci. A mind in Motion" in der British Library SZ ), zwei Londoner Ausstellungen großer Künstlerinnen:in der Tate Modern und: Living Colour in der Barbican Art Gallery Observer ), die Fotoausstellung "This Place" über denund im Westjordanland im Jüdischen Museum in Berlin ( FR ) und die Ausstellung "und die Anfänge der Renaissance in Florenz" im Prado in Madrid ().