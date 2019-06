Aus dem Streit um den Youtuber, der, wie Michael Hanfeld in derermittelte, ein bei derverdingbarer Influencer ist (ab 15.000 Euro), wird jetzt ein Streit um. Hier informiere sich die Jugend, Youtube sei nach Google selbst die zweitgrößte Suchmaschine, und der Journalismus solle daraus lernen, meint Alexander Graf in der: "Zwar mag es stimmen, dass professioneller Journalismus höhere Sorgfaltsstandards erfordert, als sie die meisten YouTube-Videos bisher erfüllen. Genauso wahr ist aber auch, dassdiesen Ansprüchen selbst gerecht wird. Zumal sich auf der Plattform mittlerweile viele Kanäle finden lassen, die bestimmte Themen facettenreicher und fundierter behandeln, als."Michael Hanfeld beklagt dagegen heute eine "" im Internet, und, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, stimmt ihm imInterview selbstverständlich zu: "Die Einhaltung dieser Standards überwachen bei der Presse der Presserat und beim privaten Rundfunk die Landesmedienanstalten, die generell auch für die Überwachung der Medienangebote im Netz zuständig sind. Aber ausgerechnet bei derin journalistischen Inhalten im Netz können wir nicht einschreiten, weil das Gesetz genau diesen Fall ausgenommen hat. Eine Regelung, die aus einer vergangenen Zeit stammt und bestenfalls historisch verständlich ist, bei der wir aber aufpassen müssen, dass das Absurde nichtwird."Wer" vorwirft, hat die "Zeichen der Zeit" nicht begriffen, schreibt indes, Intendant der Berliner Festspiele, in einem flammenden Plädoyer im, in dem er am liebsten eine "" ausrufen möchte: "Rezo ist eine. Weil 'die Gesellschaft' nach Lage der Fakten eben nicht gewährleistet, dass diese Spätgeborenen auf die Rettung ihrer Zukunft hoffen dürfen, bleibt nur die kleine YouTube-Ich-AG. Und die solidarisiert sich jetzt selbst. Arme SPD, das war mal euer Versprechen. Arme CDU, die jetzt versucht, grün zu werden, statt christlich. Niemand von den etablierten Parteien war bislang in der Lage, auf dieses Video adäquat Antwort zu geben. Und so werden sie, die sich auf der Überholspur drängeln, auf der Kriechspur überholt."Ingo Dachwitz und Lorenz Mrohs analysieren indervor der Europawahl bei Facebook: "Ganz vorne liegenmit knapp einer halben Million Euro Werbeausgaben bei Facebook. Dicht folgen die alten Volksparteien CDU/CSU und SPD, während Linkspartei und AfD am wenigsten ausgegeben haben. Interessant ist auch: Besonders in der Woche vor der EU-Wahl wurde am meisten Geld ausgegeben. Sogar am Wahlsonntag investierten viele Parteien noch einmal in Werbung bei Facebook."Mitwird in den USA die Idee dervor Gericht gestellt, schreiben Jannis Brühl und Mirja Hauck in der: "In den USA lautet der Vorwurf gegen ihn: Spionage als Komplize von Manning. Man kann es so sehen, dass diese Anklage die Pressefreiheit in Frage stellt. Verhandelt wird aber auch die Grundüberzeugung einer immer einflussreicher gewordenen Subkultur: dass alle Informationund jegliches Herrschaftswissen beseitigt werden muss. Alles für alle. Assange ist der einzige, der im 21. Jahrhundert Weltpolitik gemacht hat."Außerdem porträtiert Kai Strittmatter für die Seite 3 der, als "postgender" lebende Ex-Hackerin und aktuelle, die sich der "digitalen Neuerfindung der Demokratie" widmet und vom Magazinunter die "100 wichtigsten Denker weltweit" gewählt wurde.Alexander Fanta porträtiert beiden Internetforscher und Hacker, der ein Programm entwickelt hat, das es Nutzern erlaubt, denauf die Spur zu kommen: "Das im Webbrowser versteckte Programm liest mit, wenn der oder die Teilnehmer:in Facebook durchscrollt. Es ignoriert private Einträge von Freundinnen und Freunden, sammelt aber alle öffentlichen Posts, die den Leuten angezeigt werden. Jedes Mal, wenn jemand seine Timeline aufruft, gewinnt Agostis Projekt mehr Daten. Ihren Nutzerinnen und Nutzern verrät die Software, wie oft ihnen Posts einer bestimmten Seite oder Gruppe angezeigt werden. Das helfe dabei,auszumessen, sagt Agosti."