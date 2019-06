musste die Schauspielerin und Regisseurinaus über hundert zusammen mit ihren Jury-Kollegen für die Autorentheatertage auswählen. Dass es nicht einfach war, lag nicht nur an der Masse, erfahren wir aus einem Interview der: "Auffällig für mich ist, dass neue Stückemehr haben, dafür seitenlange Statements abgeben: Monologisieren. Es gibt Zustandsbeschreibungen, aber es entsteht nichts daraus,. Warum ist das so? Kämpft jeder nur noch für sich? Will jeder nur noch seine eigenen Befindlichkeiten austragen? Ist es womöglich zu schwer, Dialoge zu schreiben? Oder ist es nur nicht mehr angesagt, zu altmodisch? Ich weiß es nicht."Weitere Artikel: Esther Slevogt untersucht für dieden Hintergrund des Streits zwischen dem Frankfurter Theaterintendantenund Regisseur, der nicht ganz unterheblich durch mehrere-Artikel befeuert wurde. "Lodert in denein besonderes Feuer?" Das fragt sich in derKerstin Holm, die bei denin Berlin fünf Inszenierungen aus Russland, Weißrussland, Tschechien, Ungarn und der Ukraine sah.Besprochen werden"La vita nuova" bei den Wiener Festwochen ("Es bleibt ein leeres Rätsel", resümiert ein enttäuschter Norbert Mayer in der Presse Standard -Kritiker Ronald Pohl hingegen überlässt sich ganz der "berückende Wirkung dieser szenischen Installation"),Inszenierung von Patrick Marbers Turgenjew-Bearbeitung "Drei Tage auf dem Land" am Nationaltheater Weimar ( nachtkritik ),' begehbare Rauminstallation "Radio Requiem" am Theater Basel ( nachtkritik ), eine Wiederaufnahme vonChoreografie "Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das Schloss, die anderen folgen" in Wuppertal ( NZZ ),Inszenierung der James-Joyce-Erzählung "Die Toten" am Schauspielhaus Zürich (),Inszenierung von Glucks "Alceste" in München () undInszenierung der Richard-Strauss-Oper "Die Frau ohne Schatten" an der Wiener Staatsoper mit Christian Thielemann am Pult ().