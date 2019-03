Heikle Macht-Balance: "Rom" am Thalia Theater. Foto: Krafft Angerer



Erhellend und vergnüglich findet Stefan Forth in der Nachtkritik Stefan Bachmanns Inszenierung "Rom", für die John von Düffel Shakespeares Dramen "Coriolan", "Julius Cäsar" und "Antonius und Cleopatra" zu einer Geschichte von Macht und Herrschaft verwebte. Sie spielt auf einem heikel zu balancierenden Profilierungspodest: "Das sinnstiftend Perfide an dieser spürbar statischen Konstruktion: Sie lässt sich in Schräglage versetzen, so dass etwa einer wie Julius Cäsar eben noch einsam ganz oben stehen und im nächsten Moment schon gemeuchelt am Boden liegen kann, wenn sich das Gleichgewicht der Macht verschiebt. Das kann in 'Rom' im Zweifel unmenschlich brutal und schnell gehen. Schließlich hat sich diese Demokratiegesellschaft in ihren Urzeiten bekanntlich von einer Wölfin nähren und großziehen lassen."



Ganz London war bei der Premiere von Verdis "Macht des Schicksals", bei der Jonas Kaufmann und Anna Netrebko ihr Publikum in den siebten Opernhimmel versetzten. Manuel Brug war für die Welt natürlich auch da: "Jonas Kaufmann hat an diesem Londoner Abend (die verpasste Generalprobe hat ihm wohl gutgetan) sogar etwas wiedergefunden, was man verloren glaubte: das Strahlen, die Leichtigkeit. Was sich hier - stückgerecht - im Verlauf eindunkelt und fahler wird. Psychologisch wie sängerisch ein großer Moment. Und Anna Netrebko, die Flippige, Intuitive, Instinktsichere ist sowieso auf dem Höhepunkt ihrer Soprankunst. Ihr dunkel glühender Sopran schwingt sich entspannt und weich in hellste Höhen hinauf."



Besprochen werden Federico Bellinis und Antonio Latellas Dante/Pasolini-Abend "Eine göttliche Komödie" (den SZ-Kritikerin Christine Dössel ziemlich verstiegen fand, Nachtkritik), Armin Petras' Inszenierung von Petra Hulovás "Kurzer Geschichte der Bewegung" am Staatstheater Nürnberg (Nachtkritik), Roland Mays Brecht-Iinszenierung "Die heilige Johanna der Schlachthöfe" am Theater Plauen-Zwickau (Nachtkritik), Kay Links Inszenierung von Aribert Reimanns Oper "Medea" nach Franz Grillparzer am Aalto-Theater in Essen (FAZ), Jan Bosses Inszenierung von Wolfram Lotz' Stück "In Ewigkeit Ameisen" im Akademietheater (Standard, Nachtkritik), Verena Stoibers Donizettis-Inszenierung "Lucia di Lammermoor" an der Grazer Oper (Standard) und Oliver Polaks böser Comedy-Abend auf Kampnagel in Hamburg (Welt).