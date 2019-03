Mary Maggic, Housewives Making Drugs, 2017, video still. Courtesy the artist





Roman Signer, Kugel mit blauer Farbe, 2012 Shanghai Biennale

Ob wir den "" wirklich brauchen, dem derzeit eine Ausstellung im Zürcher Migros Museum für Gegenwartskunst gewidmet ist, wagt Hans-Joachim Müller in dernicht abschließend zu beantworten. Zumal die meisten Künstlerinnen sehr jung sind: "Post-Internet. Und die zutreffende Beschreibung will da nicht immer so recht gelingen.zum Beispiel. Ihre Forschungsansätze im Bereich, die zu 'hybriden Symbiosen' führen, sind ganz sicher bemerkenswert. Aus Hautabstrichen von exakt hundert Frauen hat sie sich ein 'kollektives Bakterium' züchten lassen, das sich im Inneren bunter Quarantäne-Zelte vermehren soll. Ob es das tut, lässt sich so ohne bakteriologischen Fachnachweis nicht überprüfen. Der Blick in die Schüsseln mitist nur eingeschränkt möglich. Und so genau will man es ja auch nicht wissen. Aber es ist sehr bunt."





In der denkt Angelika Affentranger-Kirchrath anlässlich der Ausstellung "of Color" im Zürcher Helmhaus überundnach: "Auf Anregung der Künstlerin Lynne Kouassi wurde die Farbe des Bodens, der hier die Besucher seit 2004 mit seinem irisierenden Weiß blendet, durch eineersetzt. ... Die Räume wirken wie neu, und entsprechend schärfen sie die Sinne für die Umgebung. So rücken etwa dieim Treppenhaus wieder in unser Blickfeld. ... Alssie 2015 pink anmalte, verstand er seine Aktion nicht als dekorative Geste. Aus Vietnam stammend, spielte er mit der Leuchtfarbe auf die Kriegszeit in seiner Heimat an. Damals markierten die Amerikaner gewisse Punkte auf der Landkarte als 'pink ville', in der Annahme, dass es sich dabei umhandeln könnte. Spätestens hier zeigt sich, dass Farbe nicht einfach sich selber bedeutet, dass man behutsam mit ihr umgehen und sie bewusst einsetzen und deuten muss."Besprochen werden außerdem eine Retrospektive der türkischen Künstlerinim Kölner Museum Ludwig taz ), eine Ausstellung des 1992 verstorbenen amerikanischen Künstlersin den Berliner Kunst-Werken Tagesspiegel ) und eine Ausstellung von Druckgrafiken der amerikanischen Künstlerinin Münchens Graphischer Sammlung ).