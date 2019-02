Roland Tichy hat einen Artikel von seiner Seitegenommen, weil der Madsack-Konzern Unterlassung von ihm verlangte. Der Artikel handelte von dem kleinen- sie ist unter anderem über ihre Holding DDVG neben Madsack am) beteiligt, das zahlreiche Lokalmedien mit Stoff aus Berlin versorgt. Tichy tut melodramatisch so, als müsse er einer Übermacht weichen, schreibt Stefan Niggemeier dazu in: "Er nimmt dieals Beleg dafür, dass man Wahrheiten nicht mehr aussprechen darf, die den Mächtigen missfallen." Zu Tichys Artikel, den Niggemeier dankenswerter Weise resümiert, sagt er: "Tichy verband zutreffende, bekannte Fakten, die er als geheim oder wenigstens unbekannt darstellte, mit... Indirekt empfahl er CDU-Politikern, demkeine Interviews mehr zu geben, und Lesern von Zeitungen, die irgendwie mit demkooperieren, ihre Abos zu kündigen." Dass die Medienbeteiligungen der SPD problematisch sind, sieht allerdings auch Niggemeier.Tichys Taktik verfängt allerdings, ergänzt Stefan Winterbauer bei: "In einschlägigenund so genannten Alternativmedien, unter anderem beim berüchtigten, sowie in zahlreichen Tweets und YouTube-Videos wird nun das Narrativ von der '' gesponnen, die versucht ihren angeblichen Medieneinfluss mit juristischen Tricks zu verschleiern, Links auf die archivierte Originalstory oft inklusive."In einem epischen Interview mit Benedict Neff und René Scheu in derspricht Springer-Chefüber den, Leistungsschutzrecht, Islamismus, Israelfeindlichkeit, den grassierenden Antiamerikanismus und die politisch recht homogenein Deutschland: "Mehrere Studien zeichnen ein ähnliches Bild: Deutsche Journalisten fühlen sich weit überwiegendnah, während die Verteilung unter den Bürgern - also Lesern - anders aussieht. Wenn Medien politische Positionen der Bevölkerung so verzerrt repräsentieren, führt das auf die Dauer zu einer Entkoppelung."und, alles Online-Medien, die fast ausschließlich aufsetzten, bauen massiv Stellen ab (auch die deutschen Redaktionen sind zum Teil betroffen). Ihr Problem ist, dass sievon Facebook zu stark ausgesetzt waren, schreiben Anne Fromm und Peter Weissenburger in der: "Ab 2015 zum Beispiel entstand in der Branche ein. Facebook hatte behauptet, Anzeigen ließen sich neben Videos besser verkaufen als neben Text. Also zogen die Redaktionen Personal aus dem Bereich Text ab, um mehr Videos zu produzieren. Ende 2016 kam heraus: Facebooks Video-Zahlen waren. Anfang 2018 veränderte das Netzwerk dannund platzierte die Statusmeldungen von Freunden höher als die der Nachrichtenredaktionen. Die Besuchszahlen beiundbrachen radikal ein."