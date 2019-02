Pablo Picasso: Femme (Epoque des "Demoiselles d'Avignon"), 1907. Fondation Beyeler, Riehen/Basel © 2017, Succession Picasso/ProLitteris, Zürich





Eine Ausstellung wie diese in der Basler Stiftung Beyeler überwird es so schnell nicht wieder geben, glaubt ein völlig hingerissener Gottfried Knapp in der. Denn die Basler zeigten nicht nur, "wo der neue, monochrom abstrahierende Stil herkommt, sondern auch, wohin er am Ende geführt hat, welcher eingeleitet hat. So endet die Ausstellung nicht mit den letzten Bildern der Rosa Periode, sondern in einem Saal, in dem sieben Gemälde aus dem Jahr 1907 das Drama vor Augen heben, das Picasso ausgefochten hat, als er das Schlüsselwerk dieser Umbruchphase in zahlreichenvorbereitete und begleitete: die 'Demoiselles d'Avignon'. Diese Vorstudien zeigen in radikaler Verkürzung, wie archaisch-primitivistisch Picasso in dieser Phase gearbeitet hat. Der, mit dem die Formen herausgehauen und quasi plastisch in den Bildraum gestellt werden."Besprochen werden außerdem eine Ausstellung mit Porträts des Fotografenim DHM in Berlin ( Berliner Zeitung ) und die Ausstellung ". The Power of Seeing" im Londoner Two Temple Place ).