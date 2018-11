Album "Sings for only the Lonely" von 1958 zählt zu seinen großen Meisterwerken - und ist jetzt in einer neuen Edition erschienen, auf der sich unter anderem eine lange Outtake-Session zum Song "Angel Eyes" findet. Ein wichtiges Dokument, das Sinatra als den großen Method Actor und Perfektionisten unter den Croonern erkennen lässt, wie Max Dax in der schreibt : Man wird "Zeuge, wie Sinatra im Dialog mit seinem Aufnahmeleiter, um jede Kadenz und jeden Halbton ringt. Take um Take bricht er ab, weil diese oder jene Nuance nicht zu stimmen scheint. Man gerät in eine Endlosschleife." Und so klang dann das auf Platte gepresste Ergebnis:Besprochen werden die Autobiografie des MC5-Musikers taz ),"Phoenix" ( Standard ), ein Auftritt von Tagesspiegel ), die Compilation "Freedom Sounds. Studio One in the 1960s. The Sound of Young Jamaica" ( Skug ), ein Konzert desmitund FR ) und neue Popveröffentlichungen, darunter "Wax" der Indie-Rockerin SZ ).