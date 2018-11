Achtung, neuer Theorie-Import aus Frankreich: Jürg Altwegg stellt auf der Medienseite derden Geografenvor (den vor einigen Tagen auch schon die politische Korrespondentin der, Michaela Wiegel interviewte). Im Moment der "" sei Guilluy der Mann der Stunde: "Aufgrund seiner Analyse von Karten, Bevölkerungszahlen und Wahlresultaten zeigte er als Erster, dass sich Frankreichs Probleme keineswegs auf dieder Einwanderung beschränken. Die Gewinner der Globalisierung vertreiben ihre Opfer vielmehr. Die Metropolen blühen, die Provinzen veröden. An diesem Graben entschied sich die Wahl in Frankreich wie in den Vereinigten Staaten. " Das jüngste Buch des Geografen heißt "No Society". Hier weitet Guilluy seine Theorie auch auf andere Länder aus.Über ein besonders schreibt in derder Historiker. Es geht um die, ein Papier, das den Päpsten seit dem 4. Jahrhundert eine umfassende Führungsstellung in der Christenheit garantierte. Dass das Papier aus dem 8. Jahrhundert datierte, also gefälscht war, erkannte 1440 der Humanist Lorenzo Valla. Als Historiker lernt man früh,, so Reinhardt, vor allem: "Das ist kein Nachteil, sondern macht es nur noch spannender, denn jetzt beginnt die Arbeit der kritischen Überprüfung - was wird wie und warum eingefärbt, was wird damit bezweckt?ist also das Fake-Wort der Gegenwart schlechthin, es wird in jedem Exklusivinterview beschworen und in jedem Instagram-Posting angerufen; dabei genügt schon die Gegenwart einer Kamera, ob angeblich verborgen oder nicht, um denzu hinterfragen. Das gilt auch für angeblich historische Ereignisse, wenn sie in bewegten Bildern festgehalten sind - der revolutionäre Sturm auf daswährend der Oktoberrevolution hat bekanntlich nie stattgefunden, sondern wurde nachträglich zu 'dokumentarischen Zwecken' nachgestellt, was seiner Glaubwürdigkeit keineswegs geschadet hat."