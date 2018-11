Aktualisiert

: Aha,verortet sich also doch. Er publiziert seinen jüngsten offenen Brief zwar in der Zeitschriftdes rechtsradikalen Intellektuellen, möchte aber nicht in die "" gestellt werden - die Debatte lappte gestern Nachmittag in die überregionalen Medien über. Martin Eimermacher berichtet bei schreibt im. Tellkamp hat sich geäußert, nachdem die Dresdner Autorenunddie Buchhändlerin(Kulturhaus Loschwitz, deutscher Buchhandlungspreis 2016) in einem offenen Brief in dem Dresdner Blättchenfür ihre Veranstaltungsreihe "Mit Rechten lesen" attackiert hatten. Der Brief ist in Kubitscheks online gestellt . Tellkamp antwortet ihnen unter dem selben Link: "Wer ist es, der keinen Widerspruch verträgt? Oft habe ich den Eindruck, die politisch sich links oder bei den Grünen verortendenin weiten Teilen unserer Medien und unserer Kulturbranche sind es, nicht die paar rechten oder als rechts verschrienen Einmannunternehmen, die auf kleinen Blogs oder in kleinen Zeitschriften gegen dieanschreiben, wie ihn bei Themen wie Migration, Klimawandel, Europa, Trump, selbst, vertreten,undmindestens gespalten,, Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Regionalzeitungen wieundbeliefert,und, Sächsischeusw., von Talkshows und überhauptzu schweigen."