Der Unternehmer, Erfinder einer Kunst-App, die über Preise für Kunstwerke aufklärt, erzählt im Interview mit, wie die Daten der App ihn gelehrt haben, dass der Kunstmarkt von einem- meist amerikanischer - Institutionen beherrscht wird: "Das Netzwerk ist undurchlässig -. Fängt man einmal in der Insel an, bleibt man auch da. Der Kunstmarkt gleicht dem Kastensystem in Indien." Um auch anderen eine Chance zu geben, müssten staatliche Museen auch den Künstlern "Ausstellungen geben, die nicht von den Top-Galerien kommen. Das könnte in einem Äquivalent zu 'Blind Auditions' gemacht werden, so wie in amerikanischen Orchestern nicht selten offene Stellen besetzt werden. Oder durch eine Lotterie." Mit Umverteilung habe das nichts zu tun: "Es gibt. Das hat Duchamp mit seinem Urinal doch schon 1917 bewiesen. Wie kann ein Pissoir qualitativ hochwertige Kunst sein? Das ist doch Blödsinn. Umverteilung ist daher das falsche Wort. Ich nenne es Fairness und Gleichberechtigung".Der Dokumentarfilmer, der sich für "The Price of Everything" mit prominenten Künstlern, Kritikern, Sammlern und Kunstverkäufern unterhalten hat, scheint Reschs These zu unterstützen, Angella d'Avignon vomhat der Film dennoch enttäuscht , zu undurchsichtig findet sie ihn. Auch weiche Kahn schwerwiegenderen Fragen aus: "Was ist in einem boomenden Markt, in dem selbst ein zweitklassiger da Vinci für eine halbe Milliarde Dollar verkaufen werden kann,? Wenn ein Meisterwerk so leicht verwertbar ist, ist es dann noch ein Meisterwerk? Hat speziell für den Verkauf hergestellte Kunst einen, der über den Preis hinausgeht? In Kahns Modell werden Meister durch ihre Bewertung definiert, und ihre Bewertung wird vonbestimmt. Der Film positioniert sich als Lehrmittel, aber er beginnt eher wie eine Propaganda für die schrumpfende Kunstwelt zu funktionieren, die Kahn aufdecken wollte."Im-Fotolot schreibt Peter Truschner über ein aufregendes Buchprojekt des Autors, der chronologisch über hundert Bilder des großen Street-Fotografennachdenkt. Auch um Wingrandsals Fotograf geht es: "Über ein Foto ausikonischem 'The Americans' an einer Tankstelle in Santa Fé sagt Winogrand, es sei für ihn eines der wichtigsten Fotos überhaupt, eine Fotografie im Grunde, ohne jede Handlung oder dramatisches Potenzial. In der Fotografie gehe es nur darum, bereits existierenden Dingen, die sich vor den eigenen Augen abspielen, einen Rahmen zu geben. Winogrand schafft es jedoch, einfachste Gesten - das Hochheben eines Stuhls - mit Bedeutung aufzuladen, was ihn von den weniger dramatischen Bildern von Frank oder Evans deutlich unterscheidet."Besprochen werden eine Ausstellung mitim Berliner Kupferstichkabinett ( taz ), die-Ausstellung in der Galerie des Wiener Verbunds Presse ) undInstallation "Die Zwangsarbeiter" (sowie die Boltanski-Ausstellung "Erinnerungen, Souvenirs, Memories" in der Völklinger Hütte ).