Stark irritiert hat Clemens Klünemann () das neue Buch des französischen Soziologen gelesen , "Où en sommes-nous? Une esquisse de l'histoire humaine", eine Geschichte der Menschheit von der Steinzeit bis zum Homo americanus, in dem er besonders Deutschland mit(autoritätsgläubig, maßlos, überheblich - und das seit der Steinzeit) bedenkt. "Unbeabsichtigt bestätigt er damit eine Erkenntnis, die sich bereits am Beispiel der deutsch-französischen Kulturkriege der Jahrhundertwende hat gewinnen lassen - dass nämlich das überspitzte Bild des Nachbarn nur schlecht einverbirgt. Das nach Dominanz strebende Deutschland dient als Erklärung für den schmerzlich erfahrenen Verlust der 'exception française' und damit des französischen Maßstabs, an dem während Jahrhunderten das politische, aber vor allem das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Europa und der Welt gemessen wurde. Beimhört die Freundschaft auf!"In dersieht der Frankfurter Sozialphilosophdie- durch rechts- und linksnationale Strömungen einerseits, durch transnationale Phänomene wie Migration oder Finanzmärkte, auf die national gar nicht mehr reagiert werden kann, andererseits. Forst beschreibt das in aller Ausführlichkeit, bis er zu dem Schluss gelangt: "Progressive Politik muss Wege finden, transnationale demokratische Macht zu generieren, und es wäre gut, zumindest in Europa damit anzufangen und die entsprechenden 'Parteienfamilien' zu echtenzu formen, die das, was Gemeinwohl heißt, neu bestimmen."Eine sehr viel gefährlichere Lektion lernt Arno Widmann aus der Geschichte des. Dieser Krieg zerstörte Europa. Doch während das alte Europa brannte, arbeiteten Paul Gerhardt, Otto von Guericke, Christoffel von Grimmelshausen, Andreas Gryphius und Angelus Silesius, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Baltasar Gracián und die Maler Diego Velázquez, Francisco Zurbarán und Esteban Murillo, René Descartes, Thomas Hobbes, Francis Bacon, Galileo Galilei und William Harvey an einem neuen, schreibt Widmann in der: "Man kann sich dievorstellen. Nicht nur Häuser und Menschen wurden zerstört, sondern auch Institutionen, Ideen und Ideale. Aber aus dieser Zerstörung, nein, mitten in ihr. ... Erst der Untergang einer alten ermöglichte den Aufgang einer neuen Welt."