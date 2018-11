Die-Kolumnistinhat eine Lesung in der Münchner, weil es dort auch ein Regal mit "rechter" Literatur gibt. Geschäftsführer Michael Lemling hat die Absage auf der Webseite von Lehmkuhl kritisiert : "Wer sich gegen Rechts engagiert, sollteund lesen, wie sie argumentieren. ... Es ist leider so: Bessere Einführungen in rechtes, identitäres Denken als die Bücher der Genannten gibt es nicht. Das ist Aufklärung im O-Ton. Gefährden wir damit unser Publikum? Müssten wir nicht jeden, der mit Kubitschek an die Kasse kommt, fragen, wes Geistes Kind er ist? Nun: Wir glauben an dieund sind überzeugt, dass das Lesen rechter Publizistik nicht wehrlos macht. Im Gegenteil!"Margarete Stokowski antwortet ihm auf der Webseite von Rowohlt: Zwar teile sie seine "Sichtweise, dass man die Positionen von Rechten kennen sollte, um gegen sie zu argumentieren. Wo wir wohl unterschiedlicher Auffassung sind, ist die Frage, ob man deren Bücher dannsollte beziehungsweise zum Kauf anbietet. Für mich gehört es sehr zentral zum Engagement gegen Rechts, dass man die Positionen von Rechten und Rechtsextremen nicht normalisiert. Mit 'normalisieren' meine ich, bestimmte menschenfeindliche Aussagen als etwas hinzustellen, was eben zum vielfältigen Spektrum innerhalb einer Demokratie gehört und was man 'aushalten' müsse, auch wenn dabei zum Beispiel gegen Minderheiten gehetzt wird. (…) Man muss diese Texte dann nicht unbedingt kaufen, dafür gibt esund so weiter."Im Interview mit dermeint Lemling dazu heute: "Das Argument kenne ich schon von vor dreißig Jahren. Aber erstens sind wir bei Lehmkuhl nicht in der Position, gesellschaftliche Gruppen auf- oder abzuwerten. Und zweitens glaube ich, dass wir dringend wissen müssen, wie diese Leute denken und argumentieren, sonst ist die, wie wir es gerade erleben. Das ist mir auch deshalb so wichtig, weil die Rechten heute nicht mehr so dumpf sind vor dreißig Jahren. Götz Kubitschek und seine Autoren. Die haben Gramsci, Carl Schmitt und Ernst Jünger gelesen, sie diskutieren Marx von rechts und schreiben Artikel auf einem Niveau, bei dem mankommt. Das Wort vom Rechtsintellektuellen ist da schon richtig. Die haben auch eine Lesebegeisterung, die manchen Linken heute abgeht. So kommen wir nicht weiter. Deshalb finde ich, dass wir sie genau studieren sollten."Im Interview mit demsuchtdas Unbehagen zu erklären, die Gereiztheit, die heute viele Menschen an den Tag legen. Zumsagt sie: "Für mich ist die entscheidende Frage nicht das Reden mit denen, mein Problem ist das Reden über die. Seit spätestens Anfang 2016 haben wir einen. Zunehmend wird das zum Metathema, also was darf man sagen, mit wem darf man sprechen, wie viel darf man reden. Das halte ich für grundfalsch. Ist natürlich schwer, es sein zu lassen. Dafür müsste man ja die."Hannah Bethke versucht sich für dieein Bild von der Stimmung in dernach der Entlassungzu machen (dessen Entlassung die Kündigung seines Stellvertreters wegen sexueller Belästigung vorausging). Aber, nicht einmal die Pressestelle: "Versuche, mit den Betroffenen zu sprechen, blieben erfolglos. Und Kulturstaatsministerin Grütters erklärte, manche '' in die Vorfälle habe sie bewusst nicht benannt. Aber genau hier, im Beschweigen dessen, was konkret passiert ist, was genau von wem gesagt und getan wurde, liegt der Fehler."Comedianhat sich in einem Podcast gegen den Vorwurf verwahrt, er habe seinen Kollegenin einen antisemitischen Sketch verwickelt, berichtet Stefan Winterbauer bei, der Böhmermann zitiert: "Alle haben ihre Rollen. Es wurde alles vor Ort gemeinsam geprobt und aufgeführt., dass es auf DVD veröffentlicht wird."