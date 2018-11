Kirill Serebrennikows "Così fan tutte" am Zürcher Opernhaus. Foto: MOnika Rittershaus

Nach dem Regiebuch des in Moskau unter Hausarrest stehenden Regisseurshatte am Zürcher Opernhaus Mozarts "Così fan tutte" eine triumphale Premiere. In der stellt Christian Wildhagen unmissverständlich klar, dass er nicht nur Politik, sondern herausragende Kunst gesehen hat: "Dass sich die Kunst nicht so leichtjeglicher Couleur zwingen lassen will, ist das eine. Dass sie im Kampf um die Freiheitund nicht herabsinkt auf das Niveau von Agitation und Gegenpropaganda, bedeutet eine kaum geringere Herausforderung. Doch genau diese Balance gelingt jetzt am Opernhaus, allen Widrigkeiten zum Trotz. Dieser Mozart-Abend ist ein eindrucksvoller, keine Frage; zugleich aber ist er leicht, manchmal komödiantisch überzeichnet, aber nie oberflächlich; er hat Witz, ein fast bruchlos durchgehaltenes Tempo und wird bei allen - mitunter auch plakativ-zeitgeistigen - Zuspitzungen doch grundiert durch."Auch-Kritiker Egbert Tholl betont nicht nur, wie souverän das Zürcher Opernhaus vor dem politischen Hintergrund agiert, mit Einführungen im Foyer und einem "brillanten Essay" der russischen Theaterkritikerin muss man etwas runterscrollen ), sondern auch künstlerisch: "Serebrennikovs Arbeit istder letzten Jahre." Nur in dertritt Jan Brachmann die Inszenierung eiskalt in die Tonne.Besprochen werden außerdemDostojewskis-Inszenierung "Ein grüner Junger" am Schauspiel Köln (die Martin Krumholz in derhübsch rheinisch spotten lässt: "Frank Castorf ist so etwas wie"), das Musical "Cabaret" in Frankfurts English Theatre ( FR ), David Böschs Bühnenfassung von Luchino Viscontis Film "Die Verdammten" am Berliner Ensemble (), das Tanz-Festival "Open Space" in der Berliner Uferstudios ( Tagesspiegel ) unddes russischen Ballett-Klassikers "La Bayadère" mitam Staatsballett ( Berliner Zeitung ).