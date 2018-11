"Wenn man heute nachschaut, sieht man in einender Zeit vor 1989", sagte, als Nachfolgerin Peter Esterhazys die neue Schirmherrin des, der herausragende Werke der zeitgenössischen Literaturen Mittel- und Osteuropas und ihre Übersetzung ins Deutsche würdigt, bei der Preisverleihung an den georgischen Autor und seine Übersetzerinin Berlin (der publiziert die Rede ). "In Osteuropa gibt es immer noch Demokratie, aber nicht immer mehr - wie man 1989 gehofft hat. Immer mehr gibt es nur vom Nationalismus, vom religiösen Eifer, von der Gleichschaltung der Medien und von der Einschüchterung der Künstler. Ich habe 1989 gedacht, viele Westeuropäer werden. Aber es kam umgekehrt. Viele Osteuropäer müssen heute wieder aus Angst in den Westen fliehen, ins Exil. Das wird sich so bald nicht ändern."Die ukrainische Aktivistinist drei Monate nach eineman den Folgen der Tat gestorben, meldet Christopher Miller auf der Website von: "Die Aktivistin, die bekannt war für ihre scharfe Kritik an Korruption in der Polizei, wurde am 31. Juli in der Nähe ihrer Wohnung von einem unbekannten Angreifer mit Schwefelsäure übergossen. Ihr Tod ist Teil einerauf Bürgerrechtsaktivisten. Den Strafverfolgungsbehörden wird vorgeworfen, nicht ausreichend zu ermitteln oder selbst in einige der Attacken verwickelt zu sein."Auf ein interessantes Paradox macht Mark Siemons in derin einem Essay über die Widersprüchebei der CDZ aufmerksam: "ist ja eigentlich der Inbegriff der konservativen Methode, wie sie seit dem vielzitierten Ahnherrn Edmund Burke immer wieder beschrieben wurde: unideologisch, pragmatisch, Empirie-geleitet, vorsichtig,, auf der Grundlage allein von Ideen, die allgemein für wahr gehalten werden. Das Paradoxe ist allerdings, dass sie mit ebendieser urkonservativen Vorgehensweise selber zurwurde, wie sie der Konservatismus für gewöhnlich aufzuhalten versucht."In der Sowjetunion wurde die "" zwar theoretisch hochgehalten, doch diente sie in erster Linie dazu, die Bewohner der Satellitenstaaten ebendort, am Rand, zu halten. Mit einem Kirgisen in Kirgisistan pflegte man Völkerfreundschaft, mit einem Kirgisen in Moskau - nicht so, erklärt die Schriftstellerinin der. Daran habe sich bis heute nichts geändert, im Gegenteil: "Gewiss, es geht um Fremdenfeindlichkeit und andere Phobien. Dazu gesellen sichsind ihnen stets reinen Herzens begegnet, aberhaben uns verraten, sich mit Staatsgrenzen abgeschottet, kaum dass sich die Gelegenheit dazu bot . . . Blickt man indes von der Kehrseite her, kann man sich des Gedankens kaum erwehren, dass der wahre Grund für die 'Gekränktheit' imder Russen liegt, die sich noch immer als 'Kinder eines allmächtigen Staates' fühlen und eben deshalb jemanden brauchen, der in dieser Pseudo-Familienhierarchie noch tiefer steht als sie: die 'kleinen Brüder und Schwestern', die - bei aller Liebe - ihren Platz kennen und, respektieren sollten."