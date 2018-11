Die Vorsitzende von Pro Familia Hamburg,, hat den Namen des Mannes öffentlich gemacht, der seit einiger Zeitwegen des Informationsverbots mit Klagen überzieht. Er heißt Yannic Hendricks, berichtet Juliane Loeffler in. Hendricks hatte unter anderem unter Pseudonym Interviews gegeben (unser Resümee ) und seine Aktionen als sein "Hobbby" bezeichnet. Nun klagt Hendricks wegen der Verletzung seinergegen Artus: "'Meine Auffassung ist, dass dieser Mannhat, weil er eine Person des öffentlichen Lebens ist und das Thema selber hochpusht', sagte Artus gegenüber BuzzFeed News. 'Da ist das Private dann eben politisch, da kann er sich nicht vor wegducken. Ich bin auch Journalistin und lasse mir den Mund nicht verbieten.'"Die Debatte über die Kolumnistinund ihre Entscheidung, nicht in der Buchhandlung Lehmkuhl zu lesen, weil dort in einem Regal auch Bücher der neuen Rechten stehen, geht weiter. Der Blogger ( buzzaldrins.de ) und Buchhändler Linus Giese unterstützt Stokowskys Position in der: "Für mich als Buchhändler gibt es einen Unterschied zwischen der Erfüllung eines Kundenwunsches und demrechter Literatur. Ohnehin treffen wir dauernd aus tausenden Neuerscheinungen eine Auswahl. Für einen unserer Kunden, der an einem Film über die AfD arbeitet, bestelle ich Bücher, die ich selbst bedenklich finde - die er aber für seine Arbeit braucht. Deshalb müssen die Titel aber noch lange nicht im Buchladen stehen." Ähnlich sieht es Thorsten Jantschek in einem Kommentar fürMarc Reichwein fasst sich in derangesichts der Stokowski-Debatte an den Kopf: Soviel! Und an die Adresse der-Kolumnistin schreibt er: "Margarete Stokowski will für eine freie, offene, feministische Gesellschaft stehen. Mit ihrer Absage steht sie eher für. Du sagst mir, was du liest (oder zum Lesen empfiehlst), und ich sage dir, ob du das darfst, wenn du noch mit mir sprechen willst. Foucault nannte das."wird Jobs vernichten, aber keineswegs alle, meint der KI-Forscherim Gespräch mit Chris Köver in: "Arbeit wirdaussehen. Ein Beispiel: Einer der jüngsten Berufe auf dem Planeten ist der des. Dieser Job wird sehr bald wieder verschwinden, Uber testet schon selbstfahrende Wagen. Einer der ältesten Berufe der Menschheit hingegen ist der. Diese altmodischen Jobs, dieerfordern, werden bleiben. Wir werden Dinge schätzen, die von Menschenhand gemacht sind."