Die Begriffeundkommen in der aktuellen Debatte wieder in Mode und werden besonders von Akteuren benutzt, die gegenüber der AfD ihre richtige Gesinnung unterstreichen wollen. Aber beide Begriffe sind schreibt Tobias Blanken in einem lesenswerten Essay für die. Zum Begriff des Antifaschismus schreibt er: "Die kommunistischen Denker beließen es bei ihrer Theoriebildung nicht bei einer Aufzählung der gemeinsamen Wesensmerkmale der von ihnen in den jeweiligen Ländern ausgemachten faschistischen Bewegungen, sondern machten die Faschismus-Theorie mit ihremkompatibel, indem sie den 'klassenmäßigen Inhalt' beziehungsweise den 'Klassencharakter' des Faschismus bestimmten, was darauf hinauslief, dass der Faschismus als eine Herrschaftsform zur Aufrechterhaltung dergedeutet wurde. "Gestern dachten Houssam Hamade und Viola Nordsieck aufüberin der politischen Diskussion nach. Gleiches tut heute der Politikwissenschafter und Extremismusforscher, der in dereine Schieflage bei der Behandlung vonin der Wissenschaft sieht : "Ein Teil der Wissenschaft tabuisiert den Vergleich zwischen Rechts- und Linksextremismus, weil der Terminus 'gilt. Es gibt in Deutschland schon seit längerem eine bemerkenswerte Schieflage zwischen der Stärke der extremistischen Szenen und ihrer Wahrnehmung. Rechtsextremismus wird, zumal in öffentlichrechtlichen Medien, mitunter hoch-, Linksextremismus dagegen eher heruntergespielt. ... Gegenüber links dominiert Inklusion, gegenüber rechts Exklusion. Der Umgang - bereits in der Sprache: hier 'Aufmarsch', da 'Demo' - ist ein anderer."Im Augenblick häufen sich in den Medien Warnungen, dass wir sehenden Auges in diehineinschlittern. In der möchte der Kulturtheoretikerdas nicht so stehen lassen. In den letzten zehn Jahren sei doch einiges gelernt worden: "Es scheint gelungen zu sein, den engen Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und Kapitalstrukturenund mit Blick auf die gesellschaftlichen Strukturen, in denen jede Kapitalrechnung sich bewähren muss, kontingent zu setzen. Das ist in drei Hinsichten geschehen, die nicht zufällig auch in anderen Diskussionen als Megatrends der gesellschaftlichen Entwicklung zitiert werden:und."Weiteres: Ebenfalls in der denkt Thomas Ribi darüber nach, warum wir vonso besessen sind, obwohl wir sie kaum noch erleben.