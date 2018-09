Die Sowjetunion ist untergegangen, aber derlebt weiter. In derversucht man seit der Maidan-Revolution, sein Gespenst endlich auszutreiben, erzählt die ukrainische Kulturwissenschafterinin der. Dazu braucht es vor allem neue Institutionen im Land. Während der Kampf gegen die Korruption kaum Erfolge zeigt, haben sich sichstark reformiert: "Sie verändern heute, natürlich gegen starke Widerstände und nicht ohne viele andere Probleme, jene Mechanismen des früheren sowjetischen Systems, die tagtäglich für Erniedrigung und Repression sorgten. Damit schaffen sie einen Raum, in dem sich Menschen mit einem offenen und kritischen Geistentfalten können. Das ist eine nahezu unbemerkte moralische Revolution ohne Farbe in der Ukraine. ... Aber sie ist es, die das zerstört, was der ukrainische Soziologe Jewhen Holowacha meint, wenn er von einer '' spricht, also vom Selbstbild einer Gesellschaft, die von sich glaubt, sie bestehe überwiegend aus unehrlichen, korrumpierbaren Menschen."habe heute kein Zentrum, schreibt Thomas E. Schmidt in einemEssay: "Es gelangt viral in die Gesellschaft, indem es die Gestalt eines politischen Kontinuums annimmt. Rechte Sympathien stuften sich in ihrer Radikalität fein ab, sie überlappten und ergänzten einander. Die meisten der Menschen, die den Rechtsruck mitgestaltet haben, würden sich wahrscheinlichbezeichnen. Entsprechend sahen die meisten Liberalen Sympathien für rechtes Gedankengut als eine kurzfristige Erkrankung der Zivilgesellschaft an: Irgendwann werde die Grippe schon wieder verschwinden."