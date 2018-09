Diemuss ihre, nachdem ihre Inszenierung von Ibsens "Volksfeind" unerwartet heftigen Zuspruch fand, berichtet Finn Mayer-Kukuk in der. Aber immerhin, meint Kai Strittmatter in der: "Dass sie überhaupt mit dem Stück in China auf der Bühne stehen durften, noch dazu im Nationaltheater von Peking. Dass sie dortmit diesem Stück über Lüge, Vertuschung, Korruption, eine vergiftete Gesellschaft und den Kampf eines Aufrechten gegen die unterdrückerische Macht. Dass diese Zuschauer darin einen Spiegel erkannten, in dem siesahen, und dass sie nicht zögerten, ihre Empfindung und ihren Frust dann auchzu rufen. Der Dialog mit dem Publikum ist bei Ostermeier sogar ins Stück eingebaut, er hat damit bereits in Istanbul und Moskau, in New York und Minsk die Gemüter erregt. In Peking hatten die Zensoren das wohl irgendwie übersehen".Reenactment auch in London. Hier hat man Prinzessin. Komplett mit Trauerzug, Schleierhütchen und Paparazzi. Nur Elton John wurde durch eine Mariachi-Band ersetzt, berichtet imDave Simpson, der mitgelaufen ist. Dirigiert wurde der Zug von dem Autor Austin Collings, einem strammen Antiroyalisten, der im Verlauf des Spektakels zum Diana-Fan mutierte: "Sie hatte emotionale Intelligenz. Zu der Zeit sah das ganzeund diewie PR aus. Aber wenn man sich das heute anguckt, dann wurde sie vielleicht eine Frau, die man sie nicht sein lassen wollte. Und die Männer, die sie später wählte - ein indischer Arzt [Hasnet Khan], Dodi [Fayed], a Muslim - waren. Wir erzählen also im wesentlichen eine absurde Geschichte über Klasse, Monarchie, Rassismus und Korruption."Weitere Artikel: In der erinnert Daniele Muscionico daran, dass, der in diesem Jahr mit dem höchsten Theaterpreis, dem, ausgezeichnet wird, in Zürich entlassen worden war. Im Aufmacher des-Feuilletons beugt sich Peter Kümmel bekümmert über denin Deutschland, der dienicht mehr wagt, denn da steht er drüber.Besprochen werdenFilm "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" ( taz nmz ),Adaption von Klaus Manns Roman "Mephisto" am Wiener Burgtheater ( taz Standard ),"Cry Baby" am Deutschen Theater ( taz ),Inszenierung von Mozarts "Così fan tutte" in Hamburg ( Spon ),"Walküre" an der Oper Magdeburg ( nmz ) und das Musical "Die Rache der Fledermaus" am Casinotheater in Winterthur ( NZZ ).