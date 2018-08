Israeli PM @Netanyahu's claims about my actions and words are false.



What deserves unequivocal condemnation is the killing of over 160 Palestinian protesters in Gaza by Israeli forces since March, including dozens of children.https://t.co/H5nXqi3pnU - Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 13. August 2018

Nach drei Monatenist der in einem russischen Lager inhaftierte ukrainische Filmemacherdem Tode nahe, berichtet Christiane Peitz im. "Seine Schwester (anderen Quellen zufolge seine Kusine) Natalia Kaplan nannte seine Lage 'katastrophal schlecht'. Senzow, der 40 Kilo abgenommen hat, stehe kaum noch auf. Auch bekomme er keine Briefe, der Inhaftierte wisse nicht, ob überhaupt noch, lebe in einem Informationsvakuum." Derweil haben "erneut rund, Regisseure und Schauspieler, die Freilassung Senzows gefordert, nachdem Frankreichs Präsidentden Fall letzten Freitag im Telefonat mit Putin thematisierte. Macron bat, 'dringend eine humanitäre Lösung zu finden', der russische Präsident soll zugesichert haben, darauf zu antworten. Es müsse nun schnell gehandelt werden, heißt es in der Petition, die die Zeitungam Montag veröffentlichte ."Vor zehn Jahren besetzte Russlandund, nach einem Versuch Georgiens, die Region durch Besetzung zu sichern. Barbara Oertel schildert in derdie heutige Lage: "Heute, zehn Jahre danach, ist das Erbe dieser Ereignisse, die weite Teile der georgischen Gesellschafthaben, allerorten spürbar.seines Territoriums... hat Georgien, das mit einer Größe von 69.700 Quadratkilometern etwas kleiner als Bayern ist, auf unabsehbare Zeit verloren. Armselige, provisorische Flüchtlingsunterkünfte in Georgien sind zu Dauereinrichtungen geworden."Berechtigte Kritik an linker Hypermoral, besonders in der Flüchtlings- und Rassismusdebatte, dürfen nicht dazu führen, im Namen einermoralische Grundsätze fallen zu lassen, schreibt Richard Herzinger in einem Essay für die. Empathie gehöre zu den Ideen, ohne die Demokratie nicht denkbar sei: "Heute droht diese Fähigkeit schleichend abgetötet zu werden, weil angesichts von 'Flüchtlingsströmen' viele nicht mehr zwischendifferenzieren können oder wollen. Das aber führt auf die schiefe Bahn derbestimmter Menschengruppen, die man am Ende nur noch um jeden Preis loswerden will. Einwanderung zu steuern und zu begrenzen ist ein Gebot politischer Vernunft. Zu dieser gehört aber auch, sich universaler moralischer Verantwortung bewusst zu sein."Nun sieht sich auch derveranlasst, über diese peinliche Geschichte zu berichten , die gestern von der aufgebracht wurde. Kann es tatsächlich sein, dassim Jahr 2014 (also bevor er Labour-Vorsitzender wurde) bei einem Tunis-Besuch einen Kranz am Grab derabgelegt hat? Er habe eigentlich der Palästinenser gedacht, die 1985 bei einem israelischen Angriff auf die PLO in Tunis ums Leben gekommen seien, heißt es offiziell - nur befindet sich deren Grab nicht dort, wo Corbyn mit dem Kranz aufgenommen wurde!Daraus ergab sich ein hübscher Tweet-Wechsel zwischenund, in dem Corbyn übrigens Netanjahus Behauptung nicht widerspricht:Corbyn dementierte die Kranz-Geschichte mit dem: "Ich war, als er niedergelegt wurde. Ich denke nicht, dass ich dabei mitgemacht habe." Der Satz wurde zum Meme: Die dokumentiert einige der hübschesten Variationen bei Twitter.